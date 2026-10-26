A 50 km da Roma c’è un’oasi naturale sul Tevere, tra sentieri, birdwatching e panorami mozzafiato. Ecco dove si trova e cosa fare!

A una cinquantina di chilometri da Roma si nasconde un’oasi naturale perfetta per una gita fuori porta, tra sentieri immersi nel verde, punti d’osservazione per il birdwatching e panorami che si aprono sul Tevere. Un angolo di Lazio nel quale possiamo osservare un paesaggio “slow”, nel quale calarsi e camminare per osservare la natura da vicino. Un posto magico dal quale è possibile scoprire ogni stagione, ideale per chi cerca qualche ora lontano dal traffico della Capitale. Ma dove si trova?

Un’oasi naturale sul Tevere a 50 km da Roma: scopri la Riserva di Nazzano Tevere-Farfa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa, un’area protetta istituita nel 1979, tra le province di Roma e Rieti. Un territorio di circa 700 ettari dove il Tevere incontra il Farfa, creando un ambiente ricchissimo di biodiversità.

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È possibile osservare aironi, germani reali, cormorani e folaghe, passeggiare lungo il suggestivo Sentiero della Fornace, attraversare passerelle di legno e raggiungere capanni panoramici dedicati al birdwatching. Non mancano itinerari ciclabili, escursioni in kayak, gite in battello e occasioni per scoprire i vicini borghi di Nazzano e Torrita Tiberina.

Tra le attività possibili ci sono anche le escursioni in bicicletta a pedalata assistita, ideali per esplorare le sponde del fiume. Proprio domenica 25 ottobre, la Pro Loco Tevere City APS ha organizzato L’Anello della Riserva di Nazzano, un’escursione gratuita in e-bike con guide locali, partenza da Poggio Mirteto Scalo e sosta con aperitivo a chilometro zero. Un’iniziativa che ci racconta le tante possibilità offerte da questa oasi, visitabile anche autonomamente per una giornata fuori porta all’insegna del relax.

Photo Credits: Alessia Malorgio

Photo Credits: Alessia Malorgio

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