L’Auditorium Parco della Musica si prepara a cambiare volto: un progetto da 3,5 milioni trasformerà il Sagrato in un nuovo spazio pubblico

Roma si prepara a riscrivere il futuro di uno dei suoi poli culturali più importanti. La Giunta capitolina ha approvato il Piano di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo Sagrato dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, un progetto firmato dallo studio di Renzo Piano che punta a trasformare l’ingresso del complesso in un grande spazio pubblico, moderno, verde e accogliente.

L’investimento complessivo sarà di 3,5 milioni di euro e segna un passo decisivo nella strategia di rigenerazione urbana del quartiere Flaminio, già al centro di numerosi interventi per migliorare la qualità della vita, la mobilità e l’accessibilità dell’area.

Un nuovo sagrato: più verde, più spazi, più vita

Il progetto prevede un ridisegno completo dell’ingresso da via Pietro de Coubertin, con l’ampliamento e la riqualificazione degli spazi pedonali. Il nuovo Sagrato sarà concepito come un’estensione naturale dell’Auditorium, un luogo pensato per accogliere cittadini e visitatori prima e dopo gli eventi, ma anche per diventare un punto di incontro per chi vive nel quartiere.

La pavimentazione attuale sarà sostituita con materiali naturali e permeabili, mentre l’area antistante verrà collegata armoniosamente al verde circostante. L’intero disegno urbano è stato studiato per creare una continuità visiva e funzionale con via Guido Reni, favorendo un rapporto più fluido tra la città e il Parco della Musica.

Tre fasce per tre diverse esperienze

Il nuovo Sagrato sarà organizzato in tre fasce principali, ognuna con una funzione specifica:

La prima fascia valorizzerà l’ingresso dell’Auditorium e della Cavea. Qui sorgeranno ampie piazze pedonali pensate per ospitare eventi, incontri e attività culturali.

valorizzerà l’ingresso dell’Auditorium e della Cavea. Qui sorgeranno ampie piazze pedonali pensate per ospitare eventi, incontri e attività culturali. La seconda fascia sarà dedicata al verde, con nuove aree alberate e spazi ombreggiati che offriranno maggiore comfort ai visitatori.

sarà dedicata al verde, con nuove aree alberate e spazi ombreggiati che offriranno maggiore comfort ai visitatori. La terza fascia, adiacente alle aree verdi esistenti, diventerà una vera passeggiata immersa nel verde, arricchita con nuove sedute, illuminazione moderna e attrezzature per rendere fruibile lo spazio in ogni momento della giornata.

Complessivamente, il progetto prevede 800 metri quadrati di nuove aree verdi e la piantumazione di circa 30 alberi, trasformando l’ingresso dell’Auditorium in un’oasi di relax e condivisione.

Foto: Shutterstock