Nel cuore dell’Area Archeologica Centrale apre il nuovo Visitor Center del CARME: un percorso multimediale gratuito che racconta Roma antica e introduce alla Nuova Passeggiata Archeologica.

Apre il nuovo Visitor Center del CARME a Roma

Apre al pubblico il nuovo Visitor Center del CARME – Centro Archeologico Monumentale di Roma, uno spazio multimediale allestito nello storico edificio di via dei Cerchi, nel cuore dell’Area Archeologica Centrale. Grazie ai fondi PNRR Caput Mundi, il progetto, realizzato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con il Dipartimento Trasformazione Digitale, nasce come punto di accesso alla Nuova Passeggiata Archeologica e luogo di interpretazione delle trasformazioni che stanno ridefinendo il centro monumentale della Capitale.

Un percorso multimediale per leggere l’Area Archeologica Centrale

Per la prima volta alcune sale del cosiddetto Palazzo dei Musei, affacciato su piazza Bocca della Verità tra il Circo Massimo, il Palatino e il Campidoglio, vengono restituite alla fruizione pubblica. Qui il Centro Visitatori ospita un percorso multimediale dedicato al CARME e alla visione che ne guida lo sviluppo, offrendo strumenti per comprendere contesto ed estensione dell’Area Archeologica Centrale e gli obiettivi del grande progetto di valorizzazione del patrimonio storico-artistico di Roma.

LEGGI ANCHE: Eventi Weekend a Roma

Attraverso installazioni digitali, videomapping, testimonianze e mappe storiche, il Visitor Center consente di interpretare l’Area come un sistema unitario di luoghi, paesaggi, monumenti e stratificazioni storiche, restituendo una narrazione chiara e coinvolgente del cuore archeologico della città.

Le quattro sale: paesaggio, plastico, voci e mappe storiche

Il percorso espositivo si articola in quattro sale, ognuna con una diversa chiave di lettura. La prima introduce la complessità del paesaggio storico-archeologico centrale, dai livelli archeologici alla quota urbana fino alla visione a volo d’uccello, illustrando tracciato e significato della Nuova Passeggiata Archeologica.

La seconda sala è il cuore dell’esperienza: al centro si trova un plastico tridimensionale dell’Area Archeologica Centrale in scala 1:500, animato da un sistema di videomapping che evidenzia i principali contesti storico-archeologici e il percorso della Passeggiata. La terza sala dà voce ai protagonisti del progetto, con testimonianze che raccontano il contributo di archeologi, progettisti e amministratori. La quarta sala propone infine un viaggio immersivo nelle trasformazioni di Roma attraverso una selezione di mappe storiche e documenti proiettati sulle pareti.

La Passeggiata Archeologica e gli orari di apertura

Il Centro Visitatori è concepito anche come una vera e propria porta di accesso alla Passeggiata Archeologica, l’itinerario pedonale che connette i sette paesaggi storico-archeologici del sistema monumentale centrale: il Campidoglio, i Fori, la Velia, il Colle Oppio e il Colosseo, il Celio, il Palatino e il Circo Massimo, il Velabro. Un percorso gratuito e liberamente fruibile che restituisce continuità e nuova leggibilità al più grande paesaggio archeologico urbano del mondo, ricucendo monumenti, aree archeologiche e spazi pubblici spesso percepiti come separati.

Il Centro Visitatori del CARME è aperto gratuitamente al pubblico a partire dal 27 novembre, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 16.00, offrendo a romani e turisti un nuovo strumento per orientarsi e scoprire Roma antica prima di intraprendere la Nuova Passeggiata Archeologica.

Foto: Ufficio Stampa