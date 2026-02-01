Roma, dal 1° febbraio 2026 nuovo sistema tariffario per i musei civici: gratis per i residenti, 2 € per la fontana di Trevi.

La Città Eterna rivoluziona l’accesso alla sua ricchezza artistica: a partire dal 1° febbraio 2026, scatterà infatti un nuovo sistema tariffario per i Musei Civici e alcuni siti monumentali gestiti da Roma Capitale. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di bilanciare la tutela del patrimonio, migliorare l’esperienza di visita e promuovere una fruizione più sostenibile ed equa per tutti, residenti e turisti.

Roma Capitale: in arrivo il nuovo sistema tariffario per i Musei Civici

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La prima misura – forse la più attesa – è l’ingresso gratuito in tutti i Musei Civici per i residenti di Roma e della Città Metropolitana, che potranno accedere semplicemente esibendo un documento d’identità.

Al contrario, cinque luoghi finora gratuiti diventeranno a pagamento per i non residenti: il Museo Barracco, il Museo Bilotti, il Museo Canonica, il Museo Napoleonico e la Villa di Massenzio.

Una svolta necessaria per sostenere economicamente il sistema museale cittadino, destinando le nuove risorse alla manutenzione e alla conservazione. Restano però gratuiti per tutti alcuni musei come quello delle Mura o la Casa Museo Alberto Moravia, mentre mostre temporanee ed esperienze speciali (come il Planetario) rimarranno a pagamento.

La vera novità simbolo del cambiamento riguarda uno dei luoghi più iconici al mondo: la Fontana di Trevi. Per governare i flussi di visitatori (fino a 70.000 al giorno nelle punte) e tutelare il monumento, verrà introdotto un ticket di 2 euro per accedere al suo perimetro interno. L’accesso resterà gratuito per residenti, minori fino a 5 anni, persone con disabilità e possessori della MIC Card, che viene ulteriormente potenziata come strumento privilegiato per saltare le code.

IN SINTESI, ECCO COSA CAMBIA:

Musei attualmente gratuiti che diventano a pagamento per i non residenti

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Museo Pietro Canonica Villa Borghese

Museo Napoleonico

Villa di Massenzio

Musei attualmente a pagamento che diventano gratuiti per i residenti di Roma e della Città Metropolitana

Musei Capitolini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis

Centrale Montemartini

Museo della Forma Urbis (Parco Archeologico del Celio)

Area Sacra di Largo Argentina

Area archeologica del Circo Massimo

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Museo di Roma in Trastevere

Galleria d’Arte Moderna

Musei di Villa Torlonia

Museo Civico di Zoologia



Musei che restano gratuiti per tutti

Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi

Museo delle Mura

Casa Museo Alberto Moravia

ESCLUSIONI DALLA GRATUITÀ

Restano esclusi dalla gratuità:

– eventi speciali e mostre temporanee in specifici spazi (Ara Pacis, Villa Caffarelli ai Musei Capitolini, sale del primo piano del Museo di Roma a Palazzo Braschi);

– spettacoli del Planetario;

– visite al bunker di Villa Torlonia;

– Circo Maximo Experience.

FONTANA DI TREVI

L’introduzione della tariffa di accesso all’invaso della Fontana di Trevi deriva dalla sperimentazione avviata durante i lavori di manutenzione conclusi nel dicembre 2024, che ha consentito di raccogliere dati fondamentali sugli afflussi e di testare nuove modalità di fruizione per contrastare il sovraffollamento e tutelare il monumento.

La modalità sperimentata diventa ora permanente con l’introduzione di una tariffa di 2 euro per l’accesso al perimetro interno della fontana.

Il sito registra una media di 30.000 accessi al giorno, con punte di 70.000, per un totale di oltre 9 milioni di visitatori l’anno.



Gratuità e agevolazioni

L’accesso resterà gratuito per:

– residenti a Roma e nella Città Metropolitana (con documento di riconoscimento valido);

– possessori di MIC Card;

– persone con disabilità e accompagnatore;

– minori fino a 5 anni.



L’orario di pagamento del ticket sarà dalle 9 alle 22.

La tariffazione resterà in vigore anche la prima domenica del mese.

Per migliorare la gestione dei flussi e la tutela del monumento saranno realizzati interventi migliorativi sulla recinzione, condivisi tra Sovrintendenza Capitolina e Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. I lavori inizieranno il 2 gennaio e si svolgeranno esclusivamente in orario notturno.

Biglietti

I biglietti saranno acquistabili:

– presso 10 postazioni SmartPOS all’ingresso;

– online su fontanaditrevi.roma.it;

– nelle biglietterie del Sistema Musei, nei Tourist Infopoint e nei punti vendita convenzionati.



Il biglietto è open, senza maggiorazioni di prevendita. Gli introiti saranno reinvestiti nella conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, anche in sinergia con gli interventi del programma Caput Mundi (Pnrr).



MIC CARD

Resta in vigore la Mic Card che verrà potenziata e diventerà sempre di più uno strumento per promuovere la fruizione del patrimonio museale e monumentale della città.

Residenti non possessori di MIC Card

• Accesso gratuito ai Musei Civici con documento di riconoscimento (senza saltafila).

• Accesso gratuito e saltafila alla Fontana di Trevi con documento valido.

• Tariffa ordinaria per mostre temporanee ed eventi speciali.



Possessori di MIC Card

• Accesso illimitato e gratuito ai Musei Civici.

• Saltafila e preacquisto tramite app.

• Tariffa ridotta per mostre temporanee ed eventi speciali.

Photo Credits: Shutterstock

