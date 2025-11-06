Torna l’appuntamento con l’open day dedicato alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), in programma sabato 8 e domenica 9 novembre. L’iniziativa prevede un’apertura straordinaria degli uffici anagrafici e dei punti dedicati al rilascio del documento, per agevolare i cittadini nella richiesta della nuova carta.

Saranno operativi gli uffici dei Municipi V, VI, VIII, IX, XI e XIII, oltre agli ex Punti Informativi Turistici (PIT) di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e al punto di rilascio di via Petroselli 52.

Prenotazione obbligatoria

Per richiedere la carta d’identità in occasione dell’open day è necessario prenotare un appuntamento, disponibile dalle ore 9 di venerdì 7 novembre fino a esaurimento posti sul portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

Al momento della richiesta sarà necessario presentarsi con:

la prenotazione effettuata online;

effettuata online; una fototessera recente ;

; una carta di pagamento elettronico ;

; il vecchio documento d’identità.

Orari di apertura degli uffici municipali

Municipio V – Via di Torre Annunziata 1: sabato 8:30 – 15:00

Municipio VI – Via Duilio Cambellotti 11: sabato 8:00 – 16:00

Municipio VIII – Via Benedetto Croce 50: sabato 8:30 – 15:30

Municipio IX – Viale Ignazio Silone (Primo Ponte): sabato 8:00 – 16:00

Municipio XI – Via Portuense 579: sabato 8:00 – 14:00

Municipio XIII – Via Aurelia 470: sabato 8:30 – 13:30

Gli ex PIT di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e il punto di via Petroselli 52 saranno aperti sabato dalle 8:30 alle 16:30 e domenica dalle 8:30 alle 12:30.