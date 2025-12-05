Roma: dal 15 dicembre arrivano i nuovi autovelox su via Newton e Tangenziale Est, finita la fase test, scattano le multe.

A Roma sta per cambiare qualcosa sulle arterie stradali più trafficate della città: dal 15 dicembre entrano infatti ufficialmente in funzione i nuovi autovelox fissi su via Isacco Newton e lungo la Tangenziale Est. Dopo alcune settimane di pre-esercizio, prove tecniche e rilevazioni silenziose, i dispositivi inizieranno finalmente a multare chi supera i limiti. I numeri raccolti nel periodo di test anticipano un impatto importante sul traffico e sulla sicurezza stradale, mentre la città continua il suo percorso per aumentare il controllo elettronico su molte arterie urbane.

Nuovi autovelox a Roma: dove si trovano e cosa cambia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo quanto comunicato dall’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, a Roma sono stati installati quattro nuovi dispositivi autovelox fissi: due sulla Tangenziale Est (uno verso San Giovanni e uno verso lo Stadio Olimpico) e due su viale Isacco Newton, entrambi bidirezionali.

Questi nuovi autovelox rientrano nel progetto più ampio che prevede l’attivazione di 60 dispositivi in tutta Roma, con i prossimi previsti su via Cristoforo Colombo e corso Francia. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è chiaro: ridurre incidenti e comportamenti pericolosi al volante, dato che l’eccesso di velocità resta tra le principali cause di sinistri gravi.

Nonostante non fosse ancora possibile sanzionare, durante la fase di pre-esercizio i velox hanno rilevato una media impressionante di 6.449 potenziali infrazioni al giorno, pari a 269 all’ora, con punte record di 2.889 passaggi oltre limite sulla Tangenziale Est in direzione San Giovanni.

In totale, circa l’8% dei veicoli monitorati procedeva oltre i limiti previsti, con picchi fino all’11,3% sul tratto più critico della Tangenziale. Numeri che, secondo il Campidoglio, confermano la necessità di intervento, soprattutto alla luce della riduzione del 70% degli incidenti registrata dopo l’attivazione del Tutor in galleria Giovanni XXIII.

Photo Credits: Shutterstock