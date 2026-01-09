Nuovi autovelox a Roma dal GRA alle consolari alle vie urbane: la notizia spaventa il web. Ma poi si scopre che è un falso.

Roma si prepara a una nuova fase nei controlli sulla velocità, con l’installazione di numerosi nuovi autovelox. Questo è l’allarme lanciato in giro per il web, dove un messaggio partito da Whatsapp e diventato in breve virale sui social rivela che nei prossimi mesi sarebbero previste diverse novità su alcune delle principali arterie cittadine, dal Grande Raccordo Anulare alle grandi consolari, fino a diverse strade urbane molto trafficate. Il piano in questione interesserebbe sia il centro sia la periferia e punta a rafforzare il monitoraggio della velocità nei punti considerati più critici per sicurezza e incidentalità. Ma dove saranno installati questi nuovi dispositivi? La verità è ben diversa da quella che credete.

Roma: nuovi autovelox su GRA e grandi consolari. La bufala che circola sul web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Un messaggio che sta girando in queste ore su WhatsApp parla di nuovi autovelox sul Grande Raccordo Anulare, sulle rampe della Tangenziale Est lato Palmiro Togliatti, sulle consolari e sulle strade urbane. Fornisce anche un dettagliatissimo elenco delle vie. Se non fosse che si tratta di una vera e propria bufala.

La lista, che sta passando di smartphone in smartphone, da articolo web ad articolo web, è in realtà del tutto inventata. Alcuni dei nuovi autovelox citati sono infatti già presenti da tempo a Roma, altri saranno davvero installati ma la maggioranza – a dirla tutta – non esistono neppure né sono stati programmati per essere installati in futuro.

In pratica, si è semplicemente generato parecchio panico tra gli automobilisti della Capitale, di fronte a quella che sembrava essere una vera e propria rivoluzione della viabilità urbana. La smentita, però, è arrivata direttamente dal Campidoglio!

