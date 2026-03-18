Momenti di apprensione questa sera a Roma, dove numerosi utenti sui social network hanno segnalato una possibile scossa di terremoto avvertita intorno alle 22:40.
Su piattaforme come X (ex Twitter), diversi post hanno iniziato a comparire quasi in contemporanea, con messaggi brevi e preoccupati:
“Ma di nuovo scossa di terremoto a Roma?”
“Altro #terremoto a #Roma adesso”
Un utente, identificato come @IPirco, ha scritto:
“5 minuti fa a Roma #terremoto”, contribuendo ad alimentare il tam tam online.
Al momento, tuttavia, non risultano conferme ufficiali immediate da parte degli enti di monitoraggio sismico, come l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che solitamente registra e pubblica in tempo reale eventuali eventi tellurici rilevanti.