Nuova apertura al Pigneto: nasce Retroscena, la vineria del teatro nello Spazio Diamante

Un luogo dove il teatro “si toglie il trucco” per restituire al foyer la sua antica vocazione di spazio sociale e di incontro. In via Prenestina 230, all’interno dello Spazio Diamante, ha aperto Retroscena – Vineria del Teatro: un nuovo progetto dove vino artigianale, lievitati d’autore e miscelazione si fondono per accogliere il pubblico prima e dopo gli spettacoli, ma anche indipendentemente dalla programmazione teatrale.

Un’alleanza d’eccezione: teatro, mixology e lieviti

L’iniziativa nasce dall’incontro tra tre personalità della scena culturale e gastronomica romana: Alessandro Longobardi, direttore artistico dello Spazio Diamante, Patrick Pistolesi e Richard Ercolani, i nomi dietro il celebre Drink Kong, e Federico Norveti, mastro esperto della lievitazione ed ex anima di Elettroforno Frontoni, nel ruolo di coordinatore e curatore della rete di produttori locali.

“Prima e dopo uno spettacolo, vivremo un altro spettacolo: quello del gruppo Drink Kong” — Alessandro Longobardi

Un design ispirato ai copioni e “vini ben fatti”

L’identità di Retroscena omaggia il mondo del teatro nei dettagli, evitando l’effetto scenografia: la grafica si ispira ai vecchi copioni dattiloscritti, con la presenza volutamente imperfetta di una “e” fuori registro, il cognac come tonalità dominante e tovagliette arricchite da citazioni sul vino di Shakespeare, Goldoni e Wilde.

La carta dei vini propone quasi 60 etichette artigianali con prezzi compresi tra i 24 e i 39 euro a bottiglia, definite con semplicità “vini ben fatti”. Oltre un terzo della selezione è dedicato al Lazio (Cesanese, Bellone, Passerina, Procanico), a cui si affiancano altre regioni d’Italia, Loira e Austria. In lista anche vermouth, amari italiani, cocktail classici, long drink e le birre artigianali di Jungle Juice.

La proposta gastronomica: l’anima del forno

La cucina punta sulla semplicità e la qualità delle materie prime locali con pizzette, taco di pizza e lievitati ad alta digeribilità curati da Federico Norveti, affiancati dai fritti della tradizione romana, piatti da condividere e dai dolci firmati da Casa Manfredi e dal Forno Cipriani.

Info utili

La nuova vineria vi aspetta allo Spazio Diamante in Via Prenestina 230 – Roma (zona Pigneto/Prenestina), aperta sia in concomitanza con la ricca stagione teatrale 2026/2027, forte di 54 titoli e 3 festival, sia per tutti i clienti del quartiere e gli amanti del buon bere.