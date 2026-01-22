Roma da record: nel 2025 il turismo raggiunge numeri mai visti. La Capitale domina le rotte globali e trasforma la bellezza in economia.

Roma non è mai stata una città “normale” quando si parla di viaggi, ma nel 2025 ha fatto qualcosa che ha il sapore dei grandi momenti storici: ha toccato dei numeri assolutamente mai vistidal punto di vista del turismo. Cifre che ci raccontano di una Capitale sempre più centrale nelle rotte internazionali, in grado di attrarre milioni di persone e di trasformare la sua bellezza in un motore economico gigantesco. E quando una città vive un boom così, non è solo una notizia: è un segnale.

Roma: i numeri del turismo dello scorso anno sono incredibili

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo i dati diffusi dall’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, tra gennaio e dicembre 2025 Roma ha registrato 22,9 milioni di arrivi, di cui 12 milioni dall’estero, segno di un interesse globale mai così alto verso la Città Eterna. Il dato forse più impressionante è quello delle presenze complessive, che raggiungono quota 52,92 milioni.

Rispetto al precedente record, già altissimo, ottenuto nel 2024, l’aumento è netto: +3,42% negli arrivi e +2,87% nelle presenze. Una crescita che conferma Roma come “Caput Mundi” del turismo e che racconta una città capace di reggere (e rilanciare) la sfida di un pubblico sempre più ampio e internazionale.

A Roma, il turismo rappresenta una vera e propria industria: genera indotto, crea lavoro e contribuisce in modo strutturale al rilancio della Capitale. E il risultato sembra aver dietro una strategia precisa, puntata sui grandi eventi, in grado di far tornare i turisti e di spingerli ad allungare la permanenza media in città.

Ad ogni modo, l’impatto economico è già enorme: nel 2024, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il settore avrebbe generato 13,3 miliardi di euro sul territorio romano, con un’occupazione cresciuta del 5,5% nell’ultimo triennio. Roma, insomma, non sta solo accogliendo il mondo: sta costruendo un nuovo futuro.

Photo Credits: Shutterstock