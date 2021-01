Numa al Circo delivery e take away Roma: se ordini 2 pizze in omaggio 1 pizza dolce

Dal 21 dicembre ha alzato il sipario il nuovo locale dello chef Davide Cianetti: Numa al Circo. Il nome di questo nuovo ristorante è un omaggio alla storia di Roma, chiaro il riferimento al secondo Re di Roma e al Circo Massimo, il maestoso complesso architettonico situato vicino al ristorante. Lo storico luogo all’aperto destinato alle corse dei carri e ad altri spettacoli popolari, è stato fonte d’ispirazione per il pay off ‘Giostra Gastronomica’ che sottolinea anche la vivacità della proposta food&beverage di Davide Cianetti. Dalla pizzeria al cocktail bar, dalla salumeria alla cucina. Tutte le proposte sono realizzate sotto l’occhio attento dell’executive chef Davide Cianetti.

In attesa di poter far degustare le tante specialità in menù, Numa al Circo arriva direttamente a casa. Tutte le sere sono disponibili in modalità delivery e take away pizze, focacce, fritti ma anche mozzarella di bufala, burrata di Andria e insaccati di qualità. Per festeggiare l’apertura del locale, per tutto il mese di gennaio ordinando due pizze si riceverà in omaggio una pizza dolce.

La pizza di Numa realizzata in collaborazione con il maestro Fabio Caravella, è preparata con una miscela di farine naturali e steso a mano per dare vita a una pizza romana che accoglie topping e ingredienti di qualità. Suddivise tra Rosse e Bianche, le pizze andranno dalle più classiche come la Regina Margherita con filetti di pomodoro e mozzarella fiordilatte sfilacciate a mano alla Roma con carciofi alla brace, pomodori semisecchi e scaglie di pecorino, fino ad arrivare alla Pizza Fritta con broccoletti e salsiccia di Monte San Biagio. In tutti i piatti di Davide Cianetti protagonisti sono gli ingredienti che vengono esaltati dallo chef per creare delle emozioni al palato attraverso una diversificazione delle consistenze e un sapiente gioco di texture.

Take Away e Delivery attivi tutte le sere.

Il menu è disponibile al seguente link: www.numaroma.it/#delivery

Le ordinazioni possono essere effettuate al numero 06.64420669 oppure su Just Eat

CONTATTI

Numa al Circo

Viale Aventino,20

Tel. 06-64420669

Email:info@numaroma.it

www.numaroma.it

Facebook: numa-roma

Instagram: numa-roma