Un violento nubifragio si sta abbattendo in queste ore sulla città di Roma, dove dalla mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, la pioggia è diventata via via più intensa fino a trasformarsi in un vero e proprio diluvio.

L’allerta meteo era stata diramata fin dalle prime ore della giornata e resta valida per le successive 18-24 ore. Secondo le previsioni, sul territorio del Lazio sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli ma localmente moderati.

Nel corso della giornata, la situazione è peggiorata soprattutto nel pomeriggio, quando sulla Capitale si sono abbattuti rovesci temporaleschi più intensi, accompagnati da raffiche di vento. Le strade, in alcune zone, risultano già fortemente bagnate e si segnalano rallentamenti alla circolazione.

Gli esperti prevedono che il maltempo possa attenuarsi nelle ore serali, lasciando spazio a un graduale rasserenamento. Tuttavia, resta alta l’attenzione per possibili disagi legati all’intensità delle precipitazioni.

Per quanto riguarda le temperature, la massima odierna si attesta intorno ai 24°C, mentre la minima è di circa 14°C. I venti soffiano moderati: al mattino da nord-nordest e nel pomeriggio da sudovest.

La situazione resta in evoluzione e si raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree maggiormente colpite dal nubifragio.