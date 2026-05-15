Il maltempo si abbatte sugli Internazionali d’Italia 2026 e costringe gli organizzatori a fermare il gioco sul Centrale del Foro Italico. La semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud è stata infatti sospesa a causa di un violento nubifragio che nel pomeriggio ha colpito Roma, trasformando il torneo in una vera e propria corsa contro il tempo.

L’incontro, uno dei più attesi della giornata, vedeva l’azzurro impegnato nella partita più importante della sua carriera. Darderi, oggi numero 20 del ranking ATP, stava affrontando il norvegese Casper Ruud, ex numero 2 del mondo e grande specialista della terra rossa. Al momento dell’interruzione, Ruud era avanti nel punteggio sul campo centrale.

La pioggia intensa ha costretto gli addetti a coprire rapidamente il terreno di gioco con i teloni, mentre il pubblico presente sugli spalti cercava riparo sotto ombrelli e impermeabili. Le immagini del Foro Italico completamente bagnato hanno fatto rapidamente il giro dei social, con molti tifosi che hanno definito il temporale “apocalittico”.

Le condizioni meteo hanno messo a rischio anche gli altri incontri in programma nella giornata romana. Gli organizzatori stanno monitorando costantemente la situazione, sperando in una finestra di miglioramento per consentire la ripresa del match entro la serata.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la pioggia avrebbe iniziato a diminuire nel tardo pomeriggio, lasciando aperta la possibilità di tornare in campo nelle prossime ore. Gli addetti ai lavori sono pronti a rimuovere i teloni non appena il campo sarà nuovamente praticabile.

Per Darderi si tratta comunque di una giornata storica: il tennista italiano è arrivato per la prima volta in semifinale agli Internazionali di Roma, conquistando il pubblico del Foro Italico con un torneo giocato ad altissimo livello.

Chi vincerà la sfida tra Darderi e Ruud volerà in finale contro uno tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, protagonisti dell’altra semifinale del torneo.

Nel frattempo Roma resta con gli occhi puntati al cielo, nella speranza che il maltempo conceda una tregua e permetta al grande tennis di tornare protagonista.