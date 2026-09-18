Il cielo ha iniziato a scurirsi dopo le 10 del mattino, poi sulla Capitale è arrivata la pioggia intensa. Il maltempo ha colpito Roma nella mattinata di oggi, venerdì 18 settembre, trasformando in pochi minuti diverse strade della città in veri e propri fiumi d’acqua.

Dopo una prima parte della mattinata caratterizzata da condizioni ancora relativamente tranquille, le nubi hanno progressivamente coperto il cielo della Capitale. Poco dopo le 10 la situazione è cambiata rapidamente, con l’arrivo di un forte temporale e di precipitazioni molto intense.

Strade allagate e disagi alla circolazione

La forte pioggia ha provocato allagamenti in diverse zone di Roma, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. L’acqua si è accumulata rapidamente sulle strade, rendendo più difficoltosi gli spostamenti soprattutto nei punti dove il sistema di drenaggio non è riuscito a smaltire immediatamente la grande quantità di pioggia caduta.

Il nubifragio arriva dopo l’allerta meteo diramata per il Lazio. La Protezione Civile ha previsto per venerdì 18 settembre un’allerta gialla per rischio temporali in diverse zone della regione, tra cui i Bacini di Roma, l’Aniene, il Bacino Medio Tevere, il Bacino del Liri e le aree costiere.

Roma si sveglia con il cielo nero

Uno degli aspetti più evidenti del peggioramento è stato il rapido cambiamento del cielo. Dopo le 10 il cielo sopra Roma ha iniziato a diventare sempre più scuro, fino a lasciare spazio al temporale.

Una situazione tipica dei fenomeni temporaleschi intensi, che possono svilupparsi rapidamente e provocare in breve tempo forti rovesci e problemi alla viabilità.

La perturbazione era stata già prevista dai bollettini meteorologici: per il Lazio erano attesi rovesci e temporali, con fenomeni localmente più intensi.

Il maltempo prosegue nel Lazio

Il peggioramento non riguarda soltanto la Capitale. La giornata di oggi è caratterizzata da instabilità anche in diverse zone del Lazio, con possibilità di rovesci e temporali.

Per chi deve spostarsi a Roma, quindi, resta alta l’attenzione soprattutto nelle aree soggette ad allagamenti e lungo le strade dove la pioggia intensa può creare rapidamente difficoltà alla circolazione.

Il consiglio è di prestare attenzione durante gli spostamenti e di evitare, dove possibile, le zone già interessate da accumuli d’acqua.