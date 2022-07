Nubifragio a Roma: allagamenti e paura nella Capitale

Da poche gocce di acqua ad una tempesta di pioggia e vento: è iniziato così il violento nubifragio che si è abbattuto su Roma poco dopo l’1 di notte con pioggia torrenziale e forti raffiche di burrasca.

Paura per tanti romani che si sono svegliati nel cuore della notte.

Qualche ora prima era stata diffusa l’allerta gialla per maltempo dal Dipartimento della Protezione Civile che aveva emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire dalla sera del 7 luglio 2022 e per le successive 18 ore.



Su Twitter gli utenti hanno commentato così:

‘Qualcuno che abita a Roma sta dormendo adesso? impossibile’

‘Ho visto più fulmini nell’ultima mezz’ora che negli ultimi dieci anni’

E chi ironizza:

– ‘Se s’affacciamo tutti alle finestre vedemo i cinghiali che volano insieme agli autobus rotti’

– ‘A Roma abbiamo risolto il problema della monnezza, sta volando in giro per la città’

– ‘Ma il bello è che manco mezzo meteorologo aveva previsto sta tempesta, che città dalle mille sorprese’

– ‘Da domani riunioni di condominio straordinarie in tutta #roma per riconsegnarsi mutande, calzini e gerani’

– M’hanno appena superato due pedalini sulla Tiburtina. De chi so’ ?!

Non si può di certo dire che ai romani manchi il senso dell’ironia!!!