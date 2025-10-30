Nel mese di novembre il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre propone un cartellone ricco e multidisciplinare che intreccia cinema, musica, teatro, danza e riflessione civile

Un novembre densissimo al Teatro Palladium: dal 3 al 28, lo spazio culturale dell’Università Roma Tre diventa crocevia di cinema, musica, teatro, filosofia e impegno civile. Un mese in cui le arti dialogano e la memoria incontra il presente, fra Peppino Impastato, Pasolini, i festival internazionali e le nuove voci della scena contemporanea.

Si parte il 4 novembre con Peppe Servillo per Flautissimo e Il fuoco che ti porti dentro, un viaggio intimo tra parole e musica. Il programma prosegue con Vite in Musica, che ripercorre storie di diritti e controculture attraverso film come Green Book e Priscilla, e con AAMOD che riporta in sala grandi classici del cinema politico italiano.

Tra gli appuntamenti da segnare per il novembre al Teatro Palladium, il Med Film Festival (12-13 novembre), il Cinema Oltre –Palladium Film Festival (14-16 novembre), il 62° Festival Nuova Consonanza (18 novembre) e Filosofia in dialogo il 21 novembre, per una giornata dedicata al pensiero critico aperta alla città.

La danza arriva con Orbita | SUPERNOVA (25-26 novembre), mentre il mese si chiude il 28 novembre con La mafia non è musica: sul palco Luisa Impastato e la Nuova Orchestra Pedrollo per ricordare la storia di Peppino Impastato tra parola e musica.

Un calendario che mette insieme riflessione, arte e comunità: a Garbatella, novembre si ascolta, si guarda e si pensa.