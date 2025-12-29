In occasione dei festeggiamenti per la Notte di San Silvestro e per la giornata del 1° gennaio, Roma si prepara con un piano straordinario per il trasporto pubblico, la gestione della viabilità e l’attivazione delle Ztl, pensato per agevolare gli spostamenti dei cittadini e garantire la sicurezza durante i grandi eventi in programma, a partire dal concerto al Circo Massimo.

Metro aperte fino alle 2:30 nella notte del 31 dicembre

Per facilitare il rientro dopo i festeggiamenti di Capodanno, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le ultime corse delle linee metro saranno prolungate fino alle ore 2:30.

A partire dalle 8:00 del mattino del 1° gennaio, l’intera rete di trasporto cittadina riprenderà regolarmente il servizio con orario festivo.

Bus e tram: stop alle 21, ma con numerose eccezioni

Nella notte di San Silvestro, bus e tram termineranno il servizio alle ore 21 (orario delle ultime partenze dai capolinea), ma alcune linee resteranno operative fino alle 2:30 per garantire il collegamento con il centro città e con le linee metro.

Le linee attive fino alle 2:30 sono:

H Termini – via dei Capasso

Termini – via dei Capasso 2 piazzale Flaminio – piazza Mancini

piazzale Flaminio – piazza Mancini 128 Baldelli – metro B Crocco

Baldelli – metro B Crocco 170 Termini – Eur / piazzale dell’Agricoltura

Termini – Eur / piazzale dell’Agricoltura 200 stazione Prima Porta – piazza Mancini

stazione Prima Porta – piazza Mancini 280 stazione Ostiense – piazza Mancini

stazione Ostiense – piazza Mancini 301 Grottarossa – viale Giulio Cesare / Lepanto / metro A

Grottarossa – viale Giulio Cesare / Lepanto / metro A 336 Quarrata – stazione FS Val d’Ala

Quarrata – stazione FS Val d’Ala 544 Parco di Centocelle / metro C – Sant’Agnese / metro B1

Parco di Centocelle / metro C – Sant’Agnese / metro B1 766 via Millevoi – stazione Trastevere

via Millevoi – stazione Trastevere 881 Avanzini – via Paola

Avanzini – via Paola 905 Malagrotta – circonvallazione Cornelia / metro A

In aggiunta, dalle 21 alle 2:30 sarà attiva anche la linea notturna n913 Ottavia – piazza Venezia.

Servizio notturno sostitutivo dalle 2:30 alle 8:00

Per garantire continuità al servizio dopo la chiusura delle metro, dalle 2:30 fino alle 8:00 del mattino del 1° gennaio saranno operative le seguenti linee notturne:

nMA

nMB

nMB1

nMC

nME

Queste linee seguono i percorsi delle metro e della ferrovia Metromare.

Concerto al Circo Massimo: viabilità e deviazioni

In occasione del concerto al Circo Massimo, con inizio alle ore 21 del 31 dicembre, sarà istituita un’area di sicurezza transennata con quattro varchi di accesso su via dei Cerchi e via del Circo Massimo.

Entro l’1:00 del 31 dicembre dovrà essere completato lo sgombero dei veicoli e scatterà il divieto di sosta su circa 50 metri di viale Aventino, dall’altezza di via del Circo Massimo in direzione di piazza Albania, sul lato opposto alla sede della FAO.

Per consentire le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture, dalle 7:00 di mercoledì 31 dicembre fino a cessate esigenze del 2 gennaio, saranno deviate le linee:

85

87

628

C3

Ztl attiva senza interruzioni tra 31 dicembre e 1° gennaio

Per la notte di San Silvestro è prevista l’attivazione straordinaria della Ztl centrale (Centro e Tridente).

La Ztl resterà attiva senza pause:

dalle 6:30 del 31 dicembre

per tutta la giornata del 1° gennaio

fino alle 18:00 per la Ztl Centro

per la fino alle 20:00 per la Ztl Tridente

Biglietterie Atac: orari durante le feste

Gli orari delle biglietterie Atac subiranno alcune variazioni: