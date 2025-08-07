Il 10 agosto si avvicina e con lui una delle notti più attese dell’anno: la Notte di San Lorenzo, quando il cielo si popola di stelle cadenti e desideri. Roma, con il suo fascino senza tempo e i suoi panorami mozzafiato, offre tante occasioni per vivere questa serata in modo speciale, tra cultura, poesia, astronomia e spettacolo. Ecco gli eventi da non perdere nella Capitale e nei suoi suggestivi dintorni.

Il Cosmo al Circo Massimo – Stelle, scienza e spettacolo

Torna nella storica cornice del Circo Massimo l’atteso evento gratuito “Il Cosmo al Circo Massimo”, in programma il 10 agosto alle ore 21.30. Una serata pensata per grandi e piccini che unisce osservazione astronomica, spettacolo e divulgazione scientifica.

In programma:

Un viaggio guidato tra le stelle con gli astronomi del Planetario di Roma , attualmente chiuso per lavori.

, attualmente chiuso per lavori. Spettacolo di burattini astronomici dal vivo con Gabriele Catanzaro .

dal vivo con . Un telescopio digitale per osservare in tempo reale la vita di una stella.

per osservare in tempo reale la vita di una stella. Le immagini saranno proiettate su un maxischermo e sulla Torre della Moletta, creando un’esperienza immersiva e magica.

Ostia Antica – Tra storia, stelle e poesia

Itinerari nel borgo rinascimentale

Sabato 9 e domenica 10 agosto, alle 10.00 e alle 17.30, sarà possibile partecipare a un itinerario guidato gratuito alla scoperta del Borgo di Ostia Antica, raro esempio di borgo papale fortificato.

La visita, arricchita da interventi performativi lungo il percorso, si concluderà con un aperitivo storico tra le mura antiche del borgo, offrendo un momento conviviale in un contesto fuori dal tempo.

Prenotazioni: damareamare25@gmail.com

Ab Ostia ad Astra – Passeggiata poetica al mare

La sera del 10 agosto, dalle 21.30, lo stesso progetto presenta “Ab Ostia ad Astra”, una suggestiva passeggiata poetica e astronomica lungo il litorale romano. Tra le parole di Lucrezio, Galileo, e altri grandi del passato, il pubblico sarà guidato in un viaggio tra mitologia, scienza e immaginazione, seguendo le scie luminose delle Perseidi, le famose “lacrime di San Lorenzo”.

Cena romantica sulla sabbia al Castello Miramare di Maccarese

Per chi sogna una Notte di San Lorenzo all’insegna del romanticismo, il Castello Miramare di Maccarese propone un’indimenticabile cena sulla spiaggia a lume di candela, immersi in una scenografia mozzafiato.

In programma:

Candle Light Dinner

Performance artistiche

Fire Show

Musica dal vivo

📞 Info e prenotazioni: 320.4430086 (WhatsApp)

Dove osservare le stelle a Roma

Oltre agli eventi organizzati, Roma offre numerosi luoghi perfetti per l’osservazione del cielo stellato, tra i più suggestivi:

Terrazza del Pincio

Gianicolo

Giardino degli Aranci

Lo Zodiaco (Monte Mario)

Parco del Centro Don Orione (Via della Camilluccia)

Lontani dall’inquinamento luminoso e immersi nel silenzio notturno, questi luoghi sono ideali per affidare i propri desideri alle stelle.



