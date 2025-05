NOTTE DEI MUSEI / ANTEPRIMA “MONDI SONORI” Festival

Il 17 maggio 2025, in occasione della Notte dei Musei, Peppe Servillo in scena al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali con Cristiano Califano per l’anteprima di Mondi Sonori, il nuovo festival tra musica, racconto e scoperta

In occasione della Notte dei Musei, sabato 17 maggio alle ore 20 al Museo nazionale degli strumenti musicali a Roma, Peppe Servillo, attore, cantante e interprete tra i più raffinati della scena italiana, porta in scena Marcovaldo, il celebre personaggio nato dalla penna di Italo Calvino.

Attraverso un’attenta selezione di racconti e una lettura intensa e teatrale, Servillo dà voce all’eroe tragicomico delle piccole cose, accompagnato dalle sonorità evocative della chitarra classica di Cristiano Califano, che sottolinea i passaggi tra malinconia e ironia. Uno spettacolo che commuove e fa sorridere, sospeso tra prosa, musica e immaginazione, in cui lo sguardo incantato di Marcovaldo, un uomo semplice, spaesato e meravigliato, capace di scorgere frammenti di natura, poesia e umanità anche nella grigia realtà urbana che lo circonda, ci invita a riscoprire la bellezza nascosta del quotidiano. Lo spettacolo fa parte del programma della Notte dei Musei 2025 con biglietto d’ingresso a 1 euro. Lo spettacolo è un’anteprima di Mondi Sonori, un nuovo e originale festival dedicato alla musica come esperienza trasversale, capace di intrecciare suono, parola, storia e immaginazione con l’ideazione e la direzione artistica dell’Architetto Sonia Martone (direttrice del Museo) e di Gianluca Dessì. Un progetto che abbraccia mondi culturali diversi e propone un ricco calendario di eventi tra concerti, lezioni d’ascolto, incontri e spettacoli, in programma da giugno a ottobre 2025. L’apertura ufficiale del è fissata per domenica 8 giugno e si articolerà in quattro sezioni tematiche, ciascuna con un’identità ben definita: Scenari Sonori – Concerti e spettacoli musicali (con la supervisione artistica di Stefano Saletti); Congegni Sonori – Incontri con artisti e musicisti virtuosi dei loro strumenti; Incanti Sonori – guide all’ascolto, lirica e divulgazione; Universi Sonori – Concerti di Musica da Camera. Da giugno a fine ottobre, Mondi Sonori ospiterà molti protagonisti della scena musicale italiana e internazionale come Ginevra Di Marco, Faraualla, Massimo Popolizio, Fabrizio Lopresti, Enerbia, l’Orchestra da Camera Fiorentina, l’Orchestra Europa Incanto, Riccardo Tesi, Pejman Tadayon, Barnaby Brown, Stefano Tavernese, Fabio Rinaudo, Aran e Nora Spignoli Soria. Mondi Sonori si propone come un viaggio musicale pensato per pubblici di tutte le età, unendo ascolto, racconto e dialogo tra le culture. Il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, afferente alla Direzione Musei nazionali della città di Roma, con la sua ricca collezione di strumenti antichi, e del mondo, crea un connubio naturale tra musica ascoltata e cultura della musica. Il costo del biglietto d’ingresso di 6 euro permette – prima della partecipazione al concerto – anche la visita alle sale espositive. Il programma dettagliato con le schede degli spettacoli sarà presto disponibile sui canali di informazione del Museo.

Mondi sonori è un progetto finanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo nell’ambito del bando “Valorizzazione attività spettacolo dal vivo svolte negli istituti e luoghi della cultura e da parte di soggetti giuridici creati o partecipati dal ministero della cultura che di occupano di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale”

Roma, Piazza di Santa Croce in Gerusalemme, 9/a

NOTTE DEI MUSEI / ANTEPRIMA “MONDI SONORI” Festival

PEPPE SERVILLO in “MARCOVALDO”