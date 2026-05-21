Notte dei musei a Roma: il 23 maggio aperture speciali, percorsi serali e luoghi straordinari da scoprire in poche ore.

Per una notte soltanto Roma cambia ritmo e apre le porte di decine di luoghi straordinari, trasformando musei, spazi culturali e sedi istituzionali in un grande percorso serale da attraversare fino a tardi. Il prossimo 23 maggio la Capitale invita cittadini, visitatori e curiosi a vivere la cultura in modo diverso: non nella routine delle visite diurne, ma dentro un’atmosfera speciale, fatta di aperture eccezionali, percorsi insoliti e occasioni da cogliere in poche ore.

La Notte dei Musei torna a Roma con 70 luoghi aperti

Sabato 23 maggio torna a Roma La Notte dei Musei, arrivata alla sedicesima edizione e organizzata da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Zètema Progetto Cultura. L’iniziativa si svolge in contemporanea con la Nuit Européenne des Musées e coinvolge 70 spazi tra Musei Civici, università, accademie, ambasciate, istituti e altri luoghi della cultura.

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Dalle 20:00 di sabato 23 fino alle 2:00 di domenica 24 maggio, la città offrirà aperture straordinarie, visite, concerti, performance, proiezioni e attività speciali. Il programma conta circa 150 appuntamenti, in aumento rispetto all’edizione dell’anno scorso, che aveva coinvolto 60 luoghi e 100 iniziative.

Il cuore della manifestazione saranno i Musei Civici della Capitale, che rimarranno aperti fino alle 2 con ultimo ingresso all’una. L’accesso costerà soltanto 1 euro per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, 2 euro per i non residenti, mentre sarà gratuito per chi possiede la Roma MIC Card.

La serata partirà simbolicamente alle 19.30 del 23 maggio in piazza del Campidoglio con la Banda musicale della Polizia Locale. Tra le adesioni speciali ci sarà anche il Senato della Repubblica, che vedrà un’apertura speciale di Palazzo Madama con visite guidate gratuite dalle 20 alle 24.

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