Sabato 17 maggio si svolgerà la 15esima edizione della Notte dei Musei di Roma, consueta celebrazione primaverile dell'incontro tra le arti promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura.

A partire dalle ore 20.00 di sabato 17 maggio e fino alle 02.00 di domenica 18, gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e molti altri luoghi culturali della Città apriranno straordinariamente al pubblico in orario serale al costo simbolico di 1€ (salvo dove è prevista la gratuità o una tariffazione diversa).

Saranno oltre 60 gli spazi a disposizione per un’offerta culturale che sarà dedicata all’intrattenimento – con circa 100 spettacoli di ogni tipo – ma che non trascurerà l’approfondimento con un’ampia scelta di mostre, visite guidate e laboratori.

Ospite speciale di questa quindicesima edizione sarà il danzatore spagnolo SERGIO BERNAL, artista di caratura internazionale, già primo ballerino del Ballet Nacional de España e oggi direttore della sua compagnia Sergio Bernal Dance Company. Reduce da una tournée di successo, Bernal torna a Roma per proporre al pubblico del MUSEO DELL’ARA PACIS la performance PAX, una serata di danza e canto per la pace ideata dalla Daniele Cipriani Entertainment.

Eseguita davanti al monumento in onore della pax augustea, la performance del bailaor madrileno si propone di lanciare un messaggio di pace attraverso la rievocazione dei riti antichi in cui la religiosità si esplicava attraverso la danza e il canto. Il suo stile inconfondibile, nato dall’incontro tra il vigore del flamenco e la raffinatezza del balletto classico, si esprimerà in questa occasione attraverso un assolo ispirato a una delle sculture più emblematiche di Auguste Rodin: Il Pensatore, figura che rappresenta la profondità del pensiero umano e che, in questo caso, grazie a Bernal, si fa gesto coreografico di riflessione e speranza. Accanto a lui, in un dialogo intimo tra corpo e voce, tra danza e musica dell’anima, ci sarà la cantaora andalusa Paz de Manuel. La vibrazione della sua voce flamenca contribuirà in maniera fondamentale a dare forma a quella armonia interiore individuale verso cui la performance vuole condurre il pubblico. In programma alle ore 20.30, 22.00 e 23.15.

Dal forte messaggio di pace, sarà anche un’altra iniziativa dell’edizione 2025. A partire dalle ore 20.30 e fino alle 01.00, sulla facciata della CASINA DEL SALVI nel PARCO ARCHEOLOGICO DEL CELIO, struttura da pochi giorni inaugurata che ospita una coffee house e un’aula studio, prenderà vita la performance di videomapping NO BORDERS, realizzata dal collettivo FLxER con musica originale di Agostino Maria Ticino. In un tempo segnato da divisioni e conflitti, la performance immagina un mondo senza confini grazie a una coreografia astratta di particelle visive e sonore che attraversano, urtano e, infine, si armonizzano con l’architettura, evocando così il passaggio dalla costrizione alla libertà (Ingresso gratuito. Performance ogni 7′).

Il momento inaugurale quest’anno sarà affidato alla Banda musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. La sua orchestra composta da 80 fiati aprirà simbolicamente la Notte dei Musei 2025 accogliendo i visitatori in PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO a partire dalle ore 19.30. Saranno solo le prime note di una lunga serata, doppiate dopo poco, in piazza Montecitorio, da quelle eseguite dalla Banda della Guardia di Finanza che, dalle 20.00 alle 20.15, intratterrà il pubblico prima dell’apertura straordinaria della CAMERA DEI DEPUTATI (dalle 20.00 alle 01.00, ultimo ingresso ore 00.30), istituzione che ha aderito alla Notte dei Musei proponendo un calendario di visite guidate fra gli ambienti più importanti e rappresentativi di Palazzo Montecitorio (Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito della Camera dei Deputati). Altra occasione speciale è rappresentata dall’adesione del SENATO DELLA REPUBBLICA (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30) che parteciperà all’iniziativa consentendo di visitare eccezionalmente e gratuitamente Palazzo Madama previo ritiro dei biglietti sul posto a partire dalle ore 19.00.

Per l’occasione Musei Civici di Roma Capitale apriranno eccezionalmente dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00), ospitando un’ampia programmazione di eventi: dagli spettacoli teatrali alle proiezioni cinematografiche musicate dal vivo, dagli interventi di videoarte alle performance, dalle letture ai tanti interventi musicali di genere differente. Sarà un viaggio lungo e articolato con omaggi a grandi personaggi del passato – Puccini, Mazzini, John Williams, Gilles Deleuze, Camilleri, Giuseppe Gioachino Belli, Vittorio De Sica, Roberto De Simone – e influenze provenienti da ogni epoca e parte del mondo: dall’America profonda del blues e del gospel alle tradizioni del mediterraneo, con i suoi molteplici suoni; dalla musica popolare di Roma e Napoli alle nuove tendenze della musica elettronica contemporanea.

L’accesso sarà possibile al costo di 1€ o gratuitamente con la MIC Card presso i Musei Capitolini, la Centrale Montemartini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, il Museo di Roma, il Museo di Roma in Trastevere, i Musei di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, la Galleria d’Arte Moderna e il Museo della Forma Urbis.

Aperti e gratuiti per tutti : Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Villa di Massenzio (con orario dalle 20.00 alle 01.00, ultimo ingresso 24.00) e il Parco Archeologico del Celio.

Le mostre Franco Fontana Retrospective al Museo dell’Ara Pacis e Amano Corpus Animae al Museo di Roma sono visitabili con un biglietto ridotto di 11,00 € (acquisto in biglietteria dalle 20.00 fino a esaurimento posti). La mostra I Farnese nella Roma del Cinquecento. Origini e fortuna di una collezione sarà accesibile con prevendita obbligatoria su www.museiincomuneroma.it del costo di 1 € da aggiungere al biglietto di ingresso al museo di 1 €.

Inoltre, durante la serata saranno aperti anche il Planetario di Roma con due spettacoli in programma alle 21.00 e alle 23.00 (tariffazione vigente con prevendita obbligatoria su www.planetarioroma.it) e il Bunker con i rifugi antiaerei di Villa Torlonia che saranno aperti con visite guidate alla tariffa ridotta di 6 € per tutti, (prevendita obbligatoria su www.museivillatorlonia.it e www.museiincomuneroma.it).

All’apertura dei Musei Civici di Roma si affiancheranno, inoltre, anche le adesioni di altre istituzioni della città come università, scuole, accademie italiane e straniere, ambasciate, Istituti di alta formazione che apriranno i loro spazi gratuitamente consentendo di visitare luoghi prestigiosi non sempre accessibili. A questi si aggiungeranno, infine, gli altri musei o spazi espositivi della città che prolungheranno il proprio orario consentendo di visitare le proprie collezioni o le mostre attualmente in corso e di assistere a un programma di iniziative ideate per l’occasione.

IL PROGRAMMA NEI MUSEI CIVICI DI ROMA CAPITALE

Uno dei luoghi simbolo di questa edizione sarà il MUSEO DELL’ARA PACIS, luogo deputato a ospitare l’esibizione di Bernal a cui si aggiungerà, come ulteriore momento di intrattenimento, lo spettacoloUrlo di Roma, scritto, diretto e interpretato da Paola Minaccioni. Sul palco dell’Auditorium (ingresso gratuito da via di Ripetta) andrà in scena, alle ore 21.15, 22.30, 24.00, un vero e proprio viaggio musicale tra i vicoli e i versi di Roma. Un percorso che partirà dall’opera del suo massimo poeta, Giuseppe Gioachino Belli, per arrivare al suo erede contemporaneo, Mauro Marè. Ad accompagnare l’interprete sul palco, le musiche scritte da Valerio Guaraldi ed eseguite dal vivo da Claudio Giusti. Mostra in corso : Franco Fontana Retrospective ( 11 € aggiuntivi con acquisto in biglietteria dalle 20.00 ).

Altro luogo storicamente importante durante la Notte dei Musei sono i MUSEI CAPITOLINI con i suoi palazzi e i tanti capolavori d’arte. A disposizione dei visitatori che sceglieranno il museo pubblico più antico del mondo ci saranno il concerto Certamen d’Amore, nell’Esedra del Marco Aurelio, con la CorAle Femminile Aureliano diretta da Piera Lanciani che offrirà, alle ore 21.00, 22.00 e 24.00, una rivisitazione contemporanea del Certamen Amoroso mettendo insieme una performance in cui musica, teatro, danza e videoarte si incontrano nel nome dell’amore. L’accompagnamento al piano è affidato a Regina Jee Young Ahn; le videoproiezioni sono a cura di Massimo Pedicone; danza e coreografie di Giada Mazzeo e Antea Carangio; letture sceniche di Giancarlo Strocchia e Aurora Di Gioia. A cura del Centro Attività Musicali Aureliano. Nel Salone di Palazzo Nuovo, invece, alle ore 20.30, 21.30, 22.30 e 23.30, spazio all’arte scenica e alle parole con Pino Strabioli che, in occasione del centenario di Andrea Camilleri, leggerà alcune pagine di Lettera a Matilda, un’opera che esplora la memoria, l’identità e la trasmissione dei valori alle future generazioni. Ad accompagnarlo, la fisarmonica di Marcello Fiorini. A cura di Alt Academy Produzioni. Mostre in corso : I Farnese nella Roma del Cinquecento. Origini e fortuna di una collezione ( Prevendita obbligatoria su www.museiincomuneroma.it al costo di 1 € più 1 € di ingresso al museo); Agrippa Iulius Caesar, l’erede ripudiato; Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino. Capolavori della Pinacoteca di Ancona; I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini.

Doppio appuntamento anche alla CENTRALE MONTEMARTINI di via Ostiense con la musica che accompagnerà il pubblico nell’intero arco della serata. Alle ore 20.30, 21.30 e 23.15, nella Sala Macchine, si terrà Queendoms Unplugged a cura di The Beat Production Srl, un concerto sciamanico concepito come un viaggio attraverso i culti femminini arcaici, in cui la chitarra di Antonio Forcione si fa strumento di incantesimo e la voce e i tamburi di Agadez guidano l’ascoltatore verso uno stato di “trance”. Ad accompagnarli un ensemble composto da Natalia Bacalov (violoncello e voce), Martin Sevrin (basso), Lucrezia Testa Iannilli (bodhran) e Simone Pulvano (percussioni). Alle ore 21.00, 22.30 e 24.00, invece, nella Sala del Treno di Pio IX, sarà protagonista il Luca Velotti Classic Jazz Duo, composto da Luca Velotti al sassofono e Francesco Poeti alla chitarra, con un programma dal titolo Luca Velotti for Duke che proporrà il repertorio “classico” della tradizione del jazz, quello di Duke Ellington e di altri grandi compositori del genere come Cole Porter, Artie Shaw, Philip Braham. A cura dell’Associazione Roma Sinfonietta.

Altro appuntamento da non perdere sarà quello con Voci Popspel e il loro viaggio nella tradizione musicale afroamericana e non solo, in programma ai MERCATI DI TRAIANO – MUSEO DEI FORI IMPERIALI alle ore 20.30, 22.00 e 23.30. L’ensemble corale diretto da Francesca Tenuta proporrà un repertorio versatile che spazierà dal gospel di Higher and Higher fino a brani pop famosi come I believe I can fly, passando per le work songs come Kumbaya o Down by the riverside. Evento a cura di Xilema Srl.

Tre sono gli appuntamenti a disposizione dei visitatori del MUSEO DI ROMA a Palazzo Braschi. Nel Cortile di ingresso dell’edificio, spazio all’effervescenza del collettivo Dimensione Brama che, alle 21.30, 22.30 e 23.30 (ingresso gratuito), darà vita alla performance immersiva Algoritmo Analogico, a cura de Il Palco Aps. In una commistione di musica, teatro, videoarte e fotografia partecipativa, lo spettacolo indagherà i meccanismi di manipolazione e costruzione del consenso nell’era digitale. Interagendo con gli artisti, il pubblico capirà come immagini, slogan e meme siano in grado di costruire l’immaginario collettivo. Sempre a ingresso gratuito, si terrà alle ore 20.00 nello Scalone di accesso, il concerto a cura di Roma Tre Orchestra, Le faux Baroque. Casadesus: concerto per viola nello stile di J. C. Bach con la musicista Carlotta Libonati (viola) e la Roma Tre Orchestra Ensemble composta da Matteo Morbidelli, Hinako Kawasaki (violino), Giorgia Martinez Pascussi (viola), Angelo Maria Santisi (violoncello) e Daniele De Angelis (contrabbasso) che eseguiranno il concerto per viola di Henri Casadesus, forse l’esempio più diretto di “falso barocco” dietro cui si cela, in realtà, una creazione moderna dello stesso Casadesus, compositore del XX secolo che scrisse questo concerto facendo credere che fosse una riscoperta di Johann Christian Bach. Al primo piano, invece, nell’elegante Sala Torlonia, alle ore 20.30, 22.00 e 23.00, si renderà omaggio alla figura recentemente scomparsa del Maestro Roberto De Simone con il concerto Napoli Eterna, a cura di GDC Live di Gabriella Di Capua. Sarà proprio la voce di quest’ultima, accompagnata da Giuseppe Di Capua (tastiere), Gianni Migliaccio (chitarra), Paolino Coppeto (mandolino), Pasquale Benincasa (percussioni) e Catello Tucci (violoncello), a guidare il pubblico in un viaggio sonoro attraverso le radici culturali di Napoli: dal Mediterraneo arabo alla Spagna barocca, dalla Francia illuminista a una visione futura della città. Mostre in corso : Amano Corpus Animae ( 11 € aggiuntivi con acquisto in biglietteria dalle 20.00 ); L’incanto della Bellezza. Dipinti ritrovati di Sebastiano Ricci dalla Collezione Enel.

Saxophobia: il saxofono e le sue metamorfosi è il titolo dell’evento a cura del Centro Studi Musicali Torre in Pietra, in programma al CASINO NOBILE dei MUSEI DI VILLA TORLONIA. Sarà un concerto particolare in cui il pubblico potrà ammirare e ascoltare il suono di alcuni tra i più rari strumenti musicali: dal minuscolo soprillo Eppelsheim di soli 30cm al Grafton Plastic di Charlie Parker, dal mitico Conn O-Sax al Goofus di Adrian Rollini, dal C-Melody di Rudy Wiedoeft al sax giocattolo di Oliver Hardy.A suonarli dal vivo, alle ore 21.15, 22.45 e 00.15, saranno Attilio Berni, Alessandro Crispolti, Ermanno Dodaro e Alfredo Romeo. Nella vicina SERRA MORESCA, invece, alle ore 20.15, 22.00 e 23.30, andrà in scena Vittorio De Sica – Sospiri e baci, Musica e passione, lo spettacolo a cura di Clivis Aps, ideato e interpretato da Luca Mascolo con l’assistenza alla regia di Ida Carmen Maurano. Si andrà alla scoperta del De Sica meno conosciuto, quello dei primi anni di carriera, del suo amore per Napoli e del legame con la musica popolare, oggi eseguita magistralmente dai musicisti Valentina Di Silvestro (chitarra classica) e Donato Cedrone (violoncello). Mostre in corso : Pysanka – La bellezza fragile dell’arte Ucraina (Casina delle Civette); Niki Berlinguer. La signora degli arazzi (Casina delle Civette). Visite guidate al Bunker: ore 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, biglietto ridotto e prevendita obbligatoria su www.museivillatorlonia.it e www.museiincomuneroma.it. Visite guidate a Casina delle Civette : dalle ore 20.00 alle ore 24.00 guide fisse nei punti di interesse forniranno ai visitatori pillole di storia del Museo e della sua collezione.

Dal Nomentano al rione Trastevere per un viaggio musicale tra i suoni e le voci del mondo. Con lo spettacolo E così tutto canta. Musiche delle tradizioni del Mediterraneo a cura dell’Associazione Indaco Aps, l’ensemble MishMash composto da Marco Valabrega (violino e viola), Nicola Pignatiello (chitarra classica), Bruno Zoia (contrabbasso), Mohssen Kasirossafar (percussioni persiane), Yasemin Sannino (voce), Elisa Scapeccia (danza) e Emanuela Vecchio (danza) proporrà al pubblico del MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE un lavoro musicale complesso, basato sul dialogo tra tradizioni e culture differenti – dai suoni mediterranei e europei ai suoni dell’est e del medio-oriente – legate, però, da un’unica prospettiva di pace. Alle ore 20.30, 21.30, 22.30 e 23.30. Mostre in corso : Frigidaire. Storia e immagini della più rivoluzionaria rivista d’arte del mondo; L’albero del poeta. La quercia del Tasso al Gianicolo; Tina Modotti. Donna, Fotografa, Militante. Una vita fra due mondi.

Un concerto coinvolgente e visivamente potente che attraversa la ricchezza e la varietà della scrittura per percussioni, dai tamburi alle marimbe. L’evento Thauma Trio – Le Percussioni del ‘900, a cura di Keyhole Ets vedrà protagonista l’ensemble percussivo composto da Giuseppe Saggiomo, Gianmarco De Angelis e Fabio Macchia, che eseguirà per il pubblico della GALLERIA D’ARTE MODERNA un vasto repertorio musicale del secolo scorso: da Reich a Cage, da Varese alle musiche da film di Morricone e molti altri. Alle ore 20.30, 22.00 e 23.15. Mostre in corso : Nino Bertoletti 1889-1971; Omaggio a Carlo Levi. L’amicizia con Piero Martina e i sentieri del collezionismo; L’allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno; StenLex. Rinascita – Intervento artistico site specific e stendardo urbano.

A cento anni dalla nascita di Gilles Deleuze, l’Associazione giovanile Post Ex renderà omaggio al filosofo francese con l’evento Reel Deleuze, in programma alle ore 20.15, 21.15 e 22.15 al MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA. Quella ideata da Jacopo Natoli sarà una performance articolata che, partendo dalle suggestioni degli scritti di Deleuze, seguirà le linee tracciate dal suo pensiero mettendo insieme corpi e parole, danza e canto, disegno e lettura. Protagonisti di questo tributo saranno Loredana Calvet (shibari), Emanuela Guidi (posa), Veronica Tundis (danza), Stefano Guadagnini (canto), Pietro Reggioli e Francesco Minotti (disegno), Aurora Lattanzi (guida) e lo stesso Jacopo Natoli (lettura).

Una serata all’insegna dell’Opera e di Puccini sarà quella ospitata dal MUSEO NAPOLEONICO. Tra un cimelio e l’altro di Palazzo Primoli andrà in scena La Primavera di Butterfly a Giacomo Puccini a cura dell’Associazione Concertistica Romana, una rivisitazione della Madama Butterfly ideata dalla Soprano Micaela Carosi e narrata dal punto di vista di un suo immaginario figlio, Joe, che rimasto orfano, si reca negli Stati Uniti sfuggendo casualmente all’atomica di Nagasaki. A eseguire le pagine più celebri dell’Opera, alle 21.30 e 22.30, saranno Giorgia Ferrara nel ruolo di Madama Butterfly e David Sotgiu nel ruolo di Pinkerton. Al pianoforte Riccardo Serenelli. Ingresso gratuito .

Dal Napoleonico al MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO, per una rivisitazione di Nessun dorma, la commedia teatrale settecentesca di Carlo Gozzi che un secolo fa ispirò la Turandot di Puccini e che oggi rivive nella reinterpretazione del Teatrino Giullare. Con il loro gioco di maschere rivivranno i ruoli più celebri della Commedia, in un testo innovativo che combinerà il lavoro di Gozzi con il libretto scritto da Giuseppe Adami e Renato Simoni per l’opera pucciniana. Interpreti: Giulia Dall’Ongaro, Enrico Deotti; accompagnamento musicale dal vivo: David Sarnelli. In programma alle ore 20.30, 21.30 e 22.30. Ingresso gratuito .

Il connubio tra cinema e musica costituisce da sempre un elemento di successo per gli spettacoli della Notte dei Musei. Per questo motivo, da non perdere sono i due eventi in programma negli spazi di Villa Borghese: a cominciare dal MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE dove, alle ore 20.30 e 22.30, avrà luogo l’Omaggio a John Williams. Concerto per pianoforte e violoncello, a cura dell’Associazione E45. Il pianista Giordano Maselli e il violoncellista Leonardo Notarangelo condurranno il pubblico in un viaggio emozionante tra le mitiche colonne sonore realizzate dal maestro americano: da quelle epiche avventurose di Star Wars e Indiana Jones a quelle terrorizzanti de Lo Squalo, fino alle toccanti melodie di Schindler’s List e Harry Potter. Mostra in corso : Tra mito e sacro. Opere dalle collezioni capitoline di arte contemporanea. Ingresso gratuito .

Nel vicino MUSEO PIETRO CANONICA, invece, l’Associazione MAG – Movimento Artistico Giovanile proporrà Sulle note del cinema, un appuntamento diretto da Valeria Nardella in cui il cinema d’epoca muto incontra l’accompagnamento musicale dal vivo. Ad essere proiettati saranno il film del 1911 Pinocchio di Giulio Antamoro, le cui immagini saranno accompagnate al pianoforte da Emanuele Stracchi, e Topolino del 1928, musicato dal vivo dalla pianista Lidia De Migno. Alle ore 20.15, 21.00, 21.45, 22.15, 23.30 e 00.30. Ingresso gratuito .

A cura dell’Accademia Romana della Chitarra è il concerto Quando Mazzini suonava la chitarra. Eco del mondo invisibile. Chitarra originale del XIX secolo, in programma al MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA alle ore 20.30, 21.30 e 22.30. Utilizzando una chitarra storica del 1811 appartenuta a Giuseppe Mazzini, il Maestro Marco Battaglia condurrà il pubblico in un viaggio musicale nel Risorgimento italiano per scoprire i suoi compositori principali (Paganini, Rossini, Verdi e altri) e per raccontare la passione di Mazzini per lo strumento a corde. Ingresso gratuito.

Da un viaggio nel passato a quello attraverso i vicoli e le voci della città. Partendo dal titolo di una canzone del XIII secolo, il trio di musicisti Scacco al Re Diesis composto da Laura Pugliese (voce), Calogero Giallanza (flauto) e Sonia Maurer (chitarra) ripercorrerà per il pubblico del MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI la storia della canzone romana con le sue melodie popolari nello spettacolo Bella fatte chiama’. Breve storia della canzone romana, dalla tradizione al XX secolo, in programma alle ore 21.00, 22.00 e 23.00. A cura dell’Associazione Culturale Scacco al Re Diesis. Ingresso gratuito.

Dirigendosi verso l’Appia Antica, negli ampi spazi della VILLA DI MASSENZIO, si terrà l’evento Massenzio Contemporanea, a cura del MEI c/o Materiali Musicali. Il Parco archeologico si trasformerà in un palcoscenico dedicato alla musica contemporanea e alla sperimentazione artistica con le esibizioni di Eliseo (ore 21.30), Tommi Quaranta (ore 21.45), Comeilmiele (ore 22.15), Martina Attili (ore 22.45) e il djset di NewAir (ore 23.15). Ad aprire la serata, alle 20.30, il Free-talk Podcast. Ingresso gratuito

Durante la serata, infine, rimarrà a disposizione del pubblico anche il PLANETARIO DI ROMA che proporrà lo spettacolo Crociera nel Cosmo, un viaggio nello spazio e nel tempo, con esplorazione in diretta sulla volta del Planetario, grazie al Virtual Telescope Project, delle meraviglie del cielo profondo. Alle ore 21.00 e alle ore 23.00, il visitatore avrà l’opportunità di orientarsi tra gli astri del momento, per poi aguzzare la vista e ammirare alcuni dei corpi celesti più belli: ammassi stellari, galassie e nebulose. Ingresso con tariffazione vigente e prenotazione obbligatoria su www.planetarioroma.it

IL PROGRAMA NEGLI ALTRI SPAZI CULTURALI

Non solo il Sistema Musei della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. La mappa culturale della Notte dei Musei 2025 consentirà al pubblico di raggiungere numerosi altri spazi espositivi, musei e luoghi dell’arte e dell’intrattenimento che prolungheranno il proprio orario o apriranno eccezionalmente per l’occasione. Nella prima categoria rientra il PALAZZO ESPOSIZIONI ROMA (dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.00) che, oltre a consentire la visita dell’edizione 2025 di World Press Photo (ingresso 1 €), proporrà alle 20.30 e alle 22.00, l’Omaggio a D. W. Griffith, con la proiezione gratuita nella Sala Cinema dei cortometraggi muti del regista americano accompagnati al pianoforte dal Maestro Antonio Coppola. Ospitate all’interno della SALA SANTA RITA, lo spazio polifunzionale di Roma Capitale, saranno invece gli eventi gratuiti di due Ambasciate: a cura dall’AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA si terrà una serata dedicata all’Archivio Marubi, parte del Registro Internazionale della Memoria del Mondo dell’UNESCO, con la proiezione di un documentario e intermezzi musicali di Andi Zeka ispirati alla città di Scutari (alle ore 20.00); mentre l’AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DELL’AZERBAIGIAN proporràil concerto Una notte incantata: magia del tar azerbaigiano con Shahriyar Imanov (tar), Shukur Aliyev (pianoforte) e Ilgar Aliyev (cajón) che eseguiranno, alle 21.45 e 22.45, composizioni originali, brani popolari dell’Azerbaigian e un omaggio all’Italia.

Rimarrà aperto in notturna anche il MUSEO EBRAICO DI ROMA (ingresso 1 € – dalle 21.30 alle 01.30, ultimo ingresso 00.45) con un calendario di visite guidate al Tempio Maggiore (21.45, 22.15, 22.45, 23.15, 23.45, 00.15, 00.45) e l’apertura della mostra Donne. Storie di donne che hanno influenzato il mondo. Tra gli spazi espositivi saranno aperti anche il FOROF (ingresso 1 € – dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.00), dove si potrà visitare la mostra Nimbus Limbus Omnibus del collettivo Gelitin/Gelatin e PALAZZO BONAPARTE che rimarrà eccezionalmente aperto (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.00) consentendo la visita alla mostra Munch. Il grido interiore (Biglietto intero: 10 € – Ridotto bambini dai 4 agli 11 anni: 5 €). Poco distante, presso il MUSEO CASA DI GOETHE di via del Corso (ingresso gratuito – dalle 20.00 alle 01.00, ultimo ingresso ore 00.30) si potrà assistere a una duplice proiezione: alle ore 20.00, in programma il film dei fratelli Taviani Le affinità elettive, mentre alle ore 22.00 sarà la volta del film d’animazione Fantasia di Walt Disney. A disposizione dei visitatori anche la visita della collezione permanente e della mostra temporanea Ingeborg Bachmann “Esisto solo quando scrivo”.

Eccezionalmente aperto anche il MUSEO STORICO DEI VIGILI DEL FUOCO di via Marmorata (ingresso libero contingentato – dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.00) con visite guidate a cura del personale e dei volontari delle Associazioni storiche, oltre a momenti di intrattenimento della banda musicale e di figuranti in costume dell’Antica Roma. A cura della Fondazione Musica per Roma saranno visitabili gratuitamente anche il MUSEO ARISTAIOS e il MUSEO ARCHEOLOGICO dell’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, con visite guidate alle 20.00, alle 20.45 e alle 22.15 (prenotazioni tramite visiteguidate@musicaperroma.it). Visitabile anche la mostra di fotografie di Maurizio Galimberti (dalle 20.00 alle 23.00). Sempre all’Auditorium, ma a cura dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, rimarrà straordinariamente aperto e ad accesso gratuito anche il MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI (dalle 20.00 alle 23.00, ultimo ingresso ore 22.30) con la possibilità di visitare i cimeli della collezione, partecipare alle visite guidate (ore 20.15, 21.45 e 22.30) e assistere, alle ore 21.00, al concerto del Duo Aurian composto da Aurelio Marco Raco (pianoforte) e Sebastian Zagame (violino).

Tra gli altri spazi culturali della Città si segnalano le adesioni dell’ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30) con l’apertura straordinaria della mostra Nel segno di Giano: la donazione Gian Enzo Sperone e la possibilità di visitare il nuovo allestimento museale (ingresso gratuito con prenotazione all’indirizzo prenotazioni@accademiasanluca.it); della CASA DELL’ARCHITETTURA – ACQUARIO ROMANO (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.00) in piazza Manfredo Fanti, che presenterà la storia del Complesso Monumentale raccontata e interpretata da Alessandro Rubinetti, autore teatrale e divulgatore televisivo, a cui farà seguito, alle 20.00, alle 21.30 e alle 23.00, la performance musicale dei Liars – Queen Tribute Band (ingresso gratuito con prenotazione su https://shorturl.at/RkmNF); della SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA che aprirà le porte dello storico PALAZZETTO MATTEI (dalle 17.00 alle 23.00) per ospitare le visite guidate alla mostra Rome Transformed. Il volto mutevole del margine sudorientale di Roma da Augusto a Carlo Magno (dalle 17.00 alle 20.30) e un talk dal titolo Sulle ali di De Pinedo – 100 anni delle storiche trasvolate atlantiche, in ricordo delle grandi imprese aeronautiche degli anni ’20 e ’30 (dalle 21.00 alle 22.30). Ingresso 1 € con prenotazione obbligatoria sul sito www.societageografica.net; dell’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ in viale Regina Elena che proporrà due visite guidate gratuite, alle ore 20.00 e alle ore 21.00, per scoprire le attività dell’ISS attraverso postazioni multimediali, videoproiezioni e narrazioni emozionanti

Eccezionalmente aperta sarà anche la sede dell’ACCADEMIA D’ARMI MUSUMECI GRECO (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30) in via del Seminario. Le visitatrici e i visitatori saranno accolti nella Sala d’armi dove Enzo Musumeci Greco e il suo staff racconteranno le vicende e gli aneddoti della storica Accademia di scherma (ingresso 3€ – gratis bambini sotto i 10 anni).

Tra le attività a disposizione dei più giovani si segnalano le seguenti aperture : TECHNOTOWN (ingresso 1€), a Villa Torlonia, dove si potranno visitare le tre mostre attualmente in corso Vintage memory tour, Sguardi stenopeici su Villa Torlonia e Terra – Il pianeta in 5 sensi. Quest’ultima con due visite guidate (ore 21.30 e 22.30) tenute dalle ricercatrici e dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). A questo si aggiungerà, poi, un programma di attività di ogni tipo: dalle performance audiovisive dedicate al verde e al paesaggio come Viaggio nel cuore verde di Roma con Francesca Romano a Sylvatica con Filippo Gregoretti e Gianluca Ferranti; alle attività sulla fotografia come Open Set, workshop collettivo per sperimentare l’arte e la tecnica fotografica, e Fotografia notturna in villa. A caccia di luce con l’arma del Tempo, entrambe tenute da Fabio Barbati. Il GAMM – GAME MUSEUM (ingresso 1 € – dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.30) in via delle Terme di Diocleziano propone un programma di attività che consentirà di conoscere la storia dei videogiochi attraverso visite guidate (dalle 21.00, ogni 30′) oltre a provarli di persona.

ACCADEMIE, AMBASCIATE E ISTITUTI DI CULTURA STRANIERI

Ad ampliare l’offerta culturale della Notte dei Musei 2025 contribuirà, come da tradizione, la partecipazione di alcune delle Istituzioni straniere più importanti della Città che, anche quest’anno, apriranno le loro prestigiose sedi proponendo mostre e iniziative totalmente gratuite (salvo dove diversamente indicato). Tra le iniziative più importanti si segnala l’apertura straordinaria, dalle 14.00 alle 22.00, dell’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME, l’istituzione dedicata alla ricerca e alla formazione in storia, archeologia e scienze sociali che, in occasione delle celebrazioni per il suo 150° compleanno e del 50° anniversario dell’inaugurazione della sede di Piazza Navona, accoglierà i visitatori con un programma di mostre, tavole rotonde, visite guidate nei sotterranei, performance dal vivo, live painting e concerti di musica jazz e swing.

All’edizione 2025 aderiranno inoltre: l’AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DOMENICANA (dalle 20.00 alle 01.00, ultimo ingresso ore 00.30) nella cui sede di via Ludovisi inaugurerà la mostra Intelligenze Tropicali (ore 20.00), a cui farà seguito una tavola rotonda sul tema “Arte, sostenibilità e politiche pubbliche ambientali” (ore 21.00) e un programma di visite guidate in mostra; l’AMERICAN ACADEMY IN ROME di via Angelo Masina (dalle 19.00 alle 23.00, ultimo ingresso ore 22.30) che consentirà di visitare la mostra Women and Ruins: Archaeology, Photography, and Landscape; l’ACCADEMIA D’EGITTO che aprirà la propria sede di via Omero (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30) proponendo visite guidate alla mostra La misteriosa scoperta della Tomba di Tutankhamon; l’ACCADEMIA D’UNGHERIA IN ROMA a Palazzo Falconieri (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30) che, oltre alle mostre attualmente in corso e a una visita guidata (ore 22.00), proporrà due momenti musicali: alle 21.00, un concerto lirico con le più belle arie dell’opera eseguite da Ren Weiguo (tenore) e Li Jing, Zhang Shiwen, Wang Ruobing (soprani); alle 23.00 un concerto strumentale con musiche russe e ungheresi eseguite da Ma Xingyu, Zhang Silai (flauto), Tan Jiahui (violino) e Paride Fusco (pianoforte).

Da non perdere, infine, è la visita all’ACCADEMIA DI FRANCIA a Villa Medici (dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.30 – Biglietto 1€) con annessa visita alla mostra CHROMOTHERAPIA, La fotografia a colori che rende felici, un percorso espositivo che ripercorre la storia della fotografia a colori lungo tutto il XX secolo.

SCUOLE E UNIVERSITÀ PUBBLICHE E PRIVATE

Tra le novità di questa quindicesima edizione spicca, senza dubbio, l’adesione del LICEO CLASSICO ENNIO QUIRINO VISCONTI che parteciperà all’iniziativa con l’apertura straordinaria, a dieci anni dalla fondazione, del suo WUNDER MUSAEUM (dalle ore 17.30 alle ore 21.00, ultimo ingresso ore 20.00) di piazza del Collegio Romano. Si terranno visite guidate fino alle 19.30 tenute dai curatori del museo e dagli studenti, seguite, al termine, da un breve momento di intrattenimento musicale (prenotazione obbligatoria su www.wundermusaeum.com). Partecipazione confermata, invece, per la SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA che accoglierà i visitatori nel proprio Polo Museale, eccezionalmente aperto dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00). La serata partirà alle ore 20.00 con il concerto della Salt Street Band sulla terrazza del Rettorato e proseguirà fino alle ore 24.00 con una vasta offerta di mostre, eventi, visite guidate tematiche e numerosi laboratori, insieme ad altre iniziative di promozione culturale. Info orari e programmazione: www.uniroma1.it.

Non solo Sapienza. Ad aderire alla quindicesima edizione della Notte dei Musei saranno anche gli altri atenei cittadini. Come l’UNIVERSITÀ LUMSA, ad esempio,che insieme all’Associazione Luigia Tincani per la promozione della Cultura consentirà di visitare presso la sede di via di Porta Castello 44 (dalle 20.00 alle 22.30 – primo ingresso guidato ore 20.00, secondo ingresso guidato ore 21.00) la mostra Il sogno, con opere realizzate dagli studenti nel corso del laboratorio artistico-creativo incentrato proprio sul tema del sogno e coordinato dalla dott.ssa Gloria Randisi. Apertura anche per la sede dell’UNIVERSITÀ TELEMATICA ECAMPUS in via Matera(dalle 20.30 alle 23.00, ultimo ingresso ore 22.30) che, alle ore 21.00, ospiterà nel suo teatro, il concerto Omaggio a Ennio Morricone, con le colonne sonore del Maestro romano eseguite dal trio di musicisti Gabriela Gali (bandoneon), Daria Rossi Poisa (violoncello), Maurizio Ziomi (flauto). Infine, durante la serata, sarà possibile visitare la sede di Villa Alberoni dell’UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI (dalle 20.00 alle 23.00, ultimo ingresso ore22.30)con gli studenti dell’Ateneo che guideranno il pubblico attraverso le bellezze storiche, artistiche e architettoniche della sede di viale Pola (prenotazione obbligatoria su https://www.luiss.it/eventi).

Il programma della Notte dei Musei 2025 è suscettibile di variazioni. Per il programma aggiornato e l’elenco completo delle strutture aderenti consultare www.museiincomuneroma.it.