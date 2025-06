Da venerdì 20 a domenica 22 giugno, il Municipio IX Roma Eur, in collaborazione con U.N.O.E. – Unione Nazionale Organizzazione Eventi – e il contributo di numerosi imprenditori e associazioni locali, animerà il quartiere con una ricca carrellata di eventi gratuiti, tra spettacoli, concerti, sport, moda e iniziative sociali.

Strade pedonali, negozi aperti fino a tarda notte, mercatini, luci scenografiche e concerti sotto le stelle. Il tutto sotto il segno di Eur District, primo brand municipale lanciato dalla presidente Titti Di Salvo e dal vicepresidente Augusto Gregori.

📅 Programma in sintesi

Venerdì 20 giugno

Parco Centrale dell’Eur: apertura ufficiale con attività musicali e artistiche, animazione per bambini, esposizioni e “I Superbravi e i Superbelli d’Italia”, talent show per giovani artisti.

Sabato 21 giugno – La Notte Bianca (dalle 19:30)

Scalinata dei Santi Pietro e Paolo (Scalea Carlo Mosca) : spettacoli live, concerti, performance artistiche, danza e comicità.

: spettacoli live, concerti, performance artistiche, danza e comicità. Tra gli ospiti attesi: Diana Del Bufalo , ANIMEniacs , Briga , Noemi , Luis Capasso , Eva Grimaldi , Imma Battaglia , Alma Manera , Vera Dragone , Effetto Domino , Vybes e molti altri talenti emergenti.

, , , , , , , , , , e molti altri talenti emergenti. Flash mob contro la violenza di genere, promosso dalla Commissione Pari Opportunità presieduta da Paola Vaccari. La scena sarà dominata dalla grande panchina rossa, simbolo della lotta al femminicidio, realizzata dall’imprenditore Umberto Iandolo.

Domenica 22 giugno

Proseguimento degli eventi e delle esibizioni, con attività per tutte le età e chiusura del festival.

🍺 Eventi collaterali da non perdere

Fiera Birra Eur – Festival della Birra Artigianale (20–22 giugno, viale America): degustazioni, stand, musica live e prodotti tipici.

(20–22 giugno, viale America): degustazioni, stand, musica live e prodotti tipici. Villaggio dello Sport by Cisalfa : area giochi e sport per bambini.

: area giochi e sport per bambini. Villaggio delle Fiamme Oro (21 giugno, viale Europa – Largo Apollinaire): esibizioni di atleti olimpici in lotta e autodifesa.

(21 giugno, viale Europa – Largo Apollinaire): esibizioni di atleti olimpici in lotta e autodifesa. Eur Music Contest (20–21 giugno, Parco Centrale): concorso canoro nazionale legato alla Festa della Musica, con finale sabato sera sulla scalinata.

(20–21 giugno, Parco Centrale): concorso canoro nazionale legato alla Festa della Musica, con finale sabato sera sulla scalinata. Sfilate di moda con creazioni di Sandra Luffarelli, Magda Feleppa Gioielli, Chic Bon Bon, Luigi Borbone, Atelier Sposa Pina Grasso, Natalia Onofre, Anna Bruna Moda, Flavio Filippi Couture, con hair & make-up a cura di I Sargassi e Face Place by Pablo Gil Cagné.

🎭 Direzione artistica e conduzione

Direzione artistica: Raoul Morandi

Conduzione: Anna Nori, Riccardo Zianna, Francesca Testasecca, Paciullo

🚧 Organizzazione e sicurezza

Un grande evento realizzato grazie al supporto di: Eur Spa, AMA, Polizia Locale IX Gruppo, Croce Rossa, Protezione Civile, e molti altri sponsor e aziende del territorio come Cisalfa, Euroma 2, Cinecittà World, Hilton Rome Eur La Lama, Duracell, Carpoint, ZeroCento, Elite, Room 26, Fiesta, Ravo Italia, Pret Medica, Aquamed, Engel & Völkers, Dabliu Fitness & Sport Club, Mirko Marini Osteopatia, AllRound, Gregor.

Media partner dell’iniziativa: radio RID 96.8, Eur Inside, We Are Roma.



Per aggiornamenti sul programma visita il profilo Instagram ufficiale.