Dal 20 al 22 giugno, il Municipio IX Roma Eur, in collaborazione con U.N.O.E. e numerosi partner locali, presenta tre giorni di festa a ingresso libero: spettacoli, musica, sport, cultura e sociale, sotto il brand “Eur District” ideato dalla presidente Titti Di Salvo e dal vicepresidente Augusto Gregori

Luoghi & Info generali

Strade chiuse al traffico , con negozi aperti per creare un’animazione urbana sotto le stelle.

, con per creare un’animazione urbana sotto le stelle. Scalinata di San Pietro e Paolo (Scalea Carlo Mosca) : cuore pulsante della Notte Bianca, sede degli spettacoli live.

: cuore pulsante della Notte Bianca, sede degli spettacoli live. Villaggi tematici e mercatini lungo viale America e Europa, adiacenti alla Piscina delle Rose e Largo Apollinaire.

lungo viale America e Europa, adiacenti alla Piscina delle Rose e Largo Apollinaire. Partecipazione istituzionale: saluti da Titti Di Salvo, Augusto Gregori e sindaco Roberto Gualtieri

Programma dettagliato

Venerdì 20 giugno

Ore 18.00 – Inaugurazione ufficiale sulla scalinata con saluti istituzionali.

– Inaugurazione ufficiale sulla scalinata con saluti istituzionali. Musica live : apertura con artisti emergenti locali.

: apertura con artisti emergenti locali. “Fiera Birra Eur” e Villaggio dello Sport by Cisalfa attivi da oggi a domenica, con intrattenimenti, giochi e prove sportive.

Sabato 21 giugno – Notte Bianca

Pomeriggio : Ore 17.00‑20.00 : presentazione “Villaggio delle Fiamme Oro” su viale Europa – imperdibili dimostrazioni olimpiche. Avvio dell’ Eur Music Contest nel Parco Centrale (in gara giovani cantanti in vista della Festa della Musica).

: Sera / Notte : Dalle 20.00 : grande serata sulla scalinata, con conduzione di Anna Nori, Riccardo Zianna, Francesca Testasecca e Paciullo, direzione artistica Raoul Morandi. Ospiti speciali: Diana Del Bufalo, ANIMEniacs, Briga, Noemi, Miriam Galanti, Luis Capasso, Alma Manera, Vera Dragone. Social message: flash mob contro la violenza di genere , promosso dalla Commissione Pari Opportunità, con la simbolica “grande panchina rossa”. Interventi di Imma Battaglia e Eva Grimaldi. Sfilata e show moda : stage con Sandra Luffarelli, Magda Feleppa Gioielli, Chic Bon Bon, Luigi Borbone, Anna Bruna Moda, Flavio Filippi e altri. Hair & Make‑up : a cura di I Sargassi e Face Place by Pablo Gil Cagnè.

:

Domenica 22 giugno

Continuano le attività in viale America e il Villaggio dello Sport .

e il . Finali Eur Music Contest con premiazioni in scalinata.

con premiazioni in scalinata. Chiusura con musica e brani a sorpresa.

L’evento è realizzato grazie al contributo di numerosi enti e sponsor: Eur Spa, AMA, Polizia Locale IX Gruppo, Croce Rossa, Protezione Civile, e aziende come Cisalfa, Dabliu Fitness, Hilton Rome Eur e molti altri. Media partner: radio RID 96.8, Eur Inside, We Are Roma.