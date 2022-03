Esce in Italia la colonna sonora di Not To Forget a firma del compositore romano Marco Del Bene

Il 4 marzo 2022 esce la colonna sonora di Not To Forget, firmata dall'artista e compositore romano Marco Del Bene

Il compositore romano Marco Del Bene torna con la colonna sonora di Not To Forget, il film statunitense che racconta l’Alzheimer con amore, dolore e tenerezza. La soundtrack esce il 4 marzo 2022 e rappresenta a sua volta un intimo percorso di narrazione della malattia.

Not to Forget: la colonna sonora firmata dal compositore romano Marco Del Bene esce il 4 marzo 2022; Photo Credits: Alessandro Vona

Esce la colonna sonora di Not to Forget, firmata da Marco Del Bene

Procediamo con ordine. Il film Not to Forget è una pellicola diretta dal regista e produttore Valerio Zanoli con i cinque premi Oscar Olympia Dukakis, Louis Gossett Jr., Tatum O’Neal, Cloris Leachman e George Chakiris. Si tratta di un racconto ricercato che esplora l’Alzheimer, perlustrando sotto ogni aspetto il valore della famiglia in una storia di malattia e tenerezza, amore e dolore.

Il film ha già vinto oltre 40 premi internazionali e sarà premiato anche al Los Angeles Italia Film Festival il 20 marzo 2022.

Marco Del Bene ha firmato la colonna sonora di Not To Forget, che esce in Italia il 4 marzo 2022. Un lavoro di ricerca musicale e poetica narrante, che ha già ricevuto il premio come best soundtrack al New York Across the Globe Film Festival.

Si tratta di un percorso musicale intimo fatto d’amore e sofferenza, di poetica esplorazione delle sensazioni umane. Offre un’esperienza di ascolto unica e straordinariamente familiare, riflessiva e profonda. Una sapiente costruzione che tocca le corde dell’anima.

Solo una delle 23 tracce della colonna sonora di Not To Forget è cantata. Il suo titolo è Take Care Of Me, che vanta la produzione di Marco Del Bene e Simone Sello, mentre il testo è firmato da Valerio Zanoli, Davide Bozza e Pierluigi Fabi con la straordinaria interpretazione di Sherol Dos Santos.

Chi è Marco Del Bene, il compositore della soundtrack

Marco Del Bene, aka Korben Mkdb è un compositore ed innovatore editoriale romano. In curriculum vanta collaborazioni con artisti del calibro di Marco Mengoni e Patty Pravo, oltre all’attività di produttore artistico di Sherol Dos Santos. Ha cominciato a soli 14 anni la sua attività di compositore per il teatro e negli ultimi mesi si dedica soprattutto al cinema. Oltre alla soundtrack di Not To Forget, ha firmato anche quella di Vita di Matteo Raffaelli e di Reverse di MJ Capece.

Photo Credits: Alessandro Vona