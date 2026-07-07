Dall’11 luglio al 15 ottobre torna “Fai la Differenza, c’è… Alla Ricerca della Sostenibilità”: mostre, installazioni, riciclo creativo, incontri ed eventi gratuiti tra Euroma2, Parco degli Scipioni e Domus.

La sostenibilità può essere creativa, coinvolgente e persino divertente. È questa la filosofia di “Fai la Differenza, c’è… Alla Ricerca della Sostenibilità”, il festival che dall’11 luglio al 15 ottobre torna a Roma con la sua settima edizione e un calendario ricco di eventi dedicati all’ambiente, all’arte e all’inclusione sociale.

Promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura nell’ambito di Roma Creativa 365, il festival trasformerà diversi luoghi della città in spazi di incontro dove riflettere sul futuro del pianeta attraverso mostre, laboratori, installazioni artistiche e workshop aperti a tutti.

Si parte da Euroma2 con un weekend di eventi gratuiti

La prima tappa sarà il Centro Commerciale Euroma2, che sabato 11 e domenica 12 luglio ospiterà l’Eco-Festa del Festival, due giornate dedicate a famiglie, curiosi e appassionati di sostenibilità.

Il programma prevede esposizioni artistiche, laboratori creativi, incontri con esperti, artigiani del riciclo e aziende impegnate nell’innovazione ambientale. Non mancheranno workshop dedicati alle comunità energetiche, alla blockchain applicata alla sostenibilità e al ruolo delle donne nella transizione ecologica.

L’arte diventa uno strumento per parlare di temi sociali

Cuore della manifestazione è Contesteco 2026, il concorso di arte e design sostenibile che quest’anno sceglie di affrontare un tema di forte attualità: la parità di genere e il contrasto alla violenza sulle donne e ai femminicidi.

Artisti e designer presenteranno opere realizzate secondo i principi dello sviluppo sostenibile, trasformando l’arte in uno spazio di riflessione e confronto su una delle emergenze sociali più sentite.

Tra le novità anche la collaborazione con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, che porterà a Euroma2 un’installazione ispirata al Terzo Paradiso, il celebre simbolo ideato da Michelangelo Pistoletto per rappresentare l’equilibrio tra natura, innovazione e responsabilità collettiva.

Una mostra fotografica dedicata all’Italia delle aree protette

Dal 16 luglio al 9 settembre spazio anche alla fotografia con Obiettivo Terra, esposizione dedicata ai paesaggi agricoli delle aree protette italiane.

Le immagini celebrano il lavoro delle donne agricoltrici, dei pastori e delle comunità rurali, in un anno che le Nazioni Unite hanno dedicato proprio alle donne impegnate in agricoltura e alla valorizzazione dei pascoli.

Il festival continua fino a ottobre

Dopo gli appuntamenti estivi, il programma proseguirà a settembre con la Recycled Car Race al Parco degli Scipioni e con i laboratori di riciclo creativo ospitati dal Centro Commerciale Domus.

Gran finale a ottobre con una nuova Eco-Festa, incontri dedicati all’Agenda 2030, ai temi dell’inclusione e della parità di genere e la cerimonia dei Contesteco Awards 2026, che premierà le migliori opere del concorso.

Per chi cerca un modo diverso di vivere l’estate in città, tra creatività, ambiente e partecipazione, il festival promette quattro mesi di appuntamenti gratuiti capaci di dimostrare che la sostenibilità non è solo un concetto, ma un’esperienza da vivere.