Se a Carnevale ogni scherzo vale, vale anche scegliere un costume esuberante che non passi inosservato per le vie della città e che susciti – perché no – anche un pizzico di invidia per indossarne uno davvero originale.

Ecco, allora, gli esercizi commerciali a cui rivolgersi per il noleggio di costumi di Carnevale a Roma affinché ogni vostro desiderio per l’irriverente festa alle porte venga realizzato.

Che sia una maschera classica come Arlecchino e Pulcinella, o una relativa ai politici più in vista – quelle di Silvio Berlusconi e Romano Prodi non tramontano mai, ma anche la caricatura di Matteo Renzi o quella di Angela Merkel stanno diventando sempre più popolari – oppure che scegliate una mise fantasy, ci sono alcuni negozi specializzati nel noleggio di costumi di Carnevale a Roma, o anche rinomate sartorie che fabbricano a mano abiti di scena e costumi teatrali, ma che durante il mese di febbraio vengono prese d’assalto alla ricerca della chicca.

Per Costumi Carnevale a Roma noleggio potete rivolgervi qua:

SARTORIA ARABESQUE

Via al Sesto Miglio 16, 00189 Roma

www.costumiarabesque.com



Scegli il costume perfetto per te, tra una vasta gamma di modelli sartoriali per adulti e bambini, realizzati con passione e competenza in oltre 40 anni di attività.

Lasciati consigliare dal nostro personale esperto, che ti aiuterà a creare un look personalizzato e valorizzare al meglio la tua figura.

Non dovrai pensare a nient’altro: il costume, gli accessori e persino la tintoria e le piccole riparazioni sono inclusi nel prezzo!

Prenota il tuo costume e ritiralo il giorno della festa.

Ti verrà richiesta una cauzione, che ti sarà restituita al momento della riconsegna.

Cosa aspetti? Entra nel nostro mondo magico e lasciati trasportare dalla fantasia!

ESTRO COSTUMI

Via Emilio Morosini, 10 – 00153 Roma

La Estro Costumi fornisce costumi di ogni genere per: Feste di Carnevale, Rappresentazioni Teatrali, Musical, Anteprime, Feste a Tema, Saggi di Danza, Recite, Pasqua, realizzazione di Mascotte …

o qualsiasi altra cosa abbiate in mente! Effettua sia noleggio che vendita.

SARTORIA DELLE SORELLE FERRONI

La Sartoria Teatrale delle Sorelle Ferroni da anni è un punto di riferimento a Roma per la realizzazione di costumi di carnevale o teatrali di qualunque genere o epoca. Grazie al servizio noleggio poi, è possibile avere i costumi ad un prezzo economico, senza dover spendere una fortuna!

Infatti, il costo del noleggio dei costumi parte da 50€ a settimana su tutti i costumi realizzati: dalle principesse disney ai personaggi fantasy fino alle tradizionali maschere di carnevale. Nella Sartoria Sorelle Ferroni possono trovare il proprio costume sia i grandi che i piccini!

ROMA IN MASCHERA

Via Barsanti, 5 – 00146 Roma

E’ ampissima L’offerta relativa agli abiti carnevaleschi, ma non manca la possibilità di affittare anche vestiti più eleganti per le occasioni importanti

AL CARNEVALE di GIUSY VALERI

Via Montefalco, 15 – 00181 Roma

In questo negozio si viene accolti direttamente dall’attrice Giusy Valeri che mette a disposizione dei propri clienti la sua esperienza nel mondo dello spettacolo consigliando loro il personaggio più adatto in cui calarsi per Carnevale. Potrete trovare tutti i costumi per la vostra festa di carnevale. Adulti e bambini!

THE ONE SRL

Via Di Pietralata, 159 – 00158 Roma

E’ conosciuta per la produzione, la vendita e il noleggio di costumi per lo spettacolo

BLIZ FRAMARV SRL

Via Ambrosini, 186/192– 00147 Roma)

E’ un negozio dove grandi e piccini possono trovare il costume più adatto alle loro esigenze.

Carta Penna & Fantasie

Da Carta Penna e Fantasie puoi trovare tantissimi costumi per adulti e bambini fino al 50% di sconto!

Inoltre è attivo il servizio di affitto costumi.

BLIZ ROMA

In questo negozio grandi e piccini possono trovare il costume più adatto alle loro esigenze.

via Ambrosini, 186/192– 00147 Roma

OBIETTIVO FESTA

E-mail: info@obbiettivofesta.it

Sede Via Acqua Donzella 30/32 – zona Romanina

tel. 06 64803060 orario 16.30-19.30 Lun, Mar, Gio, Ven. (consigliato appuntamento).

https://www.obbiettivofesta.it/costumi_10_20_euro.html

Fascia Eco noleggio costumi da 10 euro in su