È ufficiale: sabato 8 novembre 2025 aprirà al pubblico il Nobu Hotel Roma, la prima struttura a marchio Nobu in Italia. L’attesissima inaugurazione dell’hotel segue di poche settimane quella del ristorante Nobu Roma, che ha accolto i primi ospiti sabato 18 ottobre.

L’arrivo del brand internazionale, fondato da Robert De Niro, lo chef giapponese Nobu Matsuhisa e il produttore cinematografico Meir Teper, segna un nuovo capitolo per via Veneto, riportando luce e prestigio a una delle strade più iconiche della Capitale.

Ospitato negli spazi del Grand Hotel Via Veneto, completamente rinnovati, il Nobu Hotel Roma unisce la sobrietà del design giapponese alla maestosità dell’architettura capitolina.

La struttura dispone di 117 camere e suite, tra cui la spettacolare Nobu Villa, una residenza esclusiva con tre camere da letto e una terrazza panoramica con vista su via Veneto.

A completare l’offerta: spazi flessibili per eventi e riunioni, una spa con servizi completi, un centro fitness all’avanguardia e il servizio in camera 24 ore su 24, firmato Nobu.

Il ristorante Nobu Roma, aperto tutte le sere dalle 18:30, propone il menu iconico dello chef Nobu Matsuhisa, che fonde la tradizione giapponese con influenze sudamericane.

Gli ospiti possono scegliere di cenare nella sala principale o vivere un’esperienza più intima al Sushi Counter, osservando da vicino la maestria dei sushi chef.

Il bar offre una raffinata selezione di vini e sakè premium, oltre a cocktail esclusivi che reinterpretano lo stile Nobu con ingredienti italiani e note orientali.

L’arrivo del brand Nobu nella Città Eterna non è solo un evento gastronomico e alberghiero, ma anche un segnale di rilancio per il turismo di lusso romano.

L’apertura, annunciata inizialmente per il 2022 e più volte rimandata, rappresenta finalmente la concretizzazione di un progetto che porta nella capitale il fascino contemporaneo di una catena presente in oltre 45 paesi.

Con 57 ristoranti e 46 hotel nel mondo, Nobu sceglie Roma come nuova vetrina europea, affiancando al ristorante già esistente di Milano la prima proprietà alberghiera italiana.

Un nuovo volto per via Veneto

L’inaugurazione del Nobu Hotel Roma promette di ridare vitalità a via Veneto, da sempre simbolo della Dolce Vita.

Nel segno dell’equilibrio tra raffinatezza internazionale e ospitalità romana, il nuovo indirizzo si candida a diventare una delle mete più ambite della città per viaggiatori e gourmet.