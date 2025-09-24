Oggi, mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 21:00, la Roma scende in campo all’Allianz Riviera di Nizza per la prima giornata della fase a gironi di Europa League 2025/2026.
Per i giallorossi sarà l’esordio europeo di Gian Piero Gasperini sulla panchina romanista, tecnico che nel 2024 aveva conquistato il trofeo con l’Atalanta.
Le avversarie della Roma in Europa League
Il cammino europeo della squadra giallorossa prevede, dopo il debutto di Nizza, le seguenti sfide:
- 2 ottobre: Roma-Lille (Olimpico)
- 23 ottobre: Roma-Viktoria Plzen (Olimpico)
- 6 novembre: Rangers-Roma
- 27 novembre: Roma-Midtjylland
- 11 dicembre: Celtic-Roma
- 22 gennaio: Roma-Stoccarda
- 29 gennaio: Panathinaikos-Roma
Le probabili formazioni
Nizza (3-4-2-1)
Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Bourdaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi.
All. Haise
Roma (3-4-2-1)
Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.
All. Gasperini
Da segnalare l’assenza per infortunio di Dybala e Bailey, mentre Baldanzi non è stato inserito in lista UEFA. Possibile turno di riposo per Pellegrini, con El Shaarawy titolare dal 1’.
Dove vedere Nizza-Roma in diretta
Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky:
- Sky Sport Uno (canale 201)
- Sky Sport (canale 252)
Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile su Sky Go (per gli abbonati) e su NOW, la piattaforma online di Sky.