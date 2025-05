Si intitola Concertino per sconfitti dalla vita la performance di sabato 31 maggio al Monk di Roma. Un concerto/spettacolo surrealista, prodotto da Do7, per celebrare gli sconfitti

Niccolò Fettarappa e Lorenzo Minozzi in Concertino per sconfitti dalla vita, sabato 31 maggio al Monk di Roma. Un concerto/spettacolo surrealista, prodotto da Do7, per celebrare gli sconfitti. Una dichiarazione di resa in musica per capire perché tu non ce la fai. Tra i CCCP e lo Stato Sociale, tra gli Squallor e gli Offlaga disco pax, Niccolò Fettarappa e Lorenzo Minozzi portano in scena, tra canzoni strampalate cantate e suonate in scena e monologhi surreali, la bellezza degli ultimi. Dal Sert alla Banca Centrale Europea, dall’apparente innocenza delle elementari alla ferocia del mercato del lavoro: un ripasso generale dei nostri fallimenti e una grande occasione persa per pubblico e artisti. Concertino per gli sconfitti della vita è un piccolo requiem per chi ha perso, per chi è rimasto indietro, per chi non è mai salito sul podio. Un atto poetico e musicale che celebra le vite fragili, gli errori, le cadute, trasformandole in una melodia dolceamara. Tra parole e note, lo spettacolo dà voce agli esclusi, ai dimenticati, a chi ha vissuto fuori tempo massimo. Non un lamento, ma un inno sommesso alla dignità della sconfitta, alla bellezza nascosta nei margini.

Niccolò Fettarappa, autore, attore e regista. Esordisce a teatro con Apocalisse Tascabile come autore, regista e interprete, vincendo diversi premi, a cui segue una tournée che lo porta in tutta Italia, raccogliendo entusiasti consensi di pubblico e critica. La Sparanoia – atto unico senza feriti gravi purtroppo è il suo secondo lavoro teatrale, di cui è autore e interprete, prodotto da Agidi e Sardegna Teatro. Con Lorenzo Maragoni, scrive e interpreta Solo Quando Lavoro Sono Felice, con cui vince la Menzione Speciale al Premio Forever Young 2022. Sempre nel 2022 è finalista al Premio Rete Critica e nel 2023 è finalista al premio Riccione-Sezione Tondelli con Orgasmo-Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso. I suoi testi vengono pubblicati da Ronzani Editore. Nel 2024 scrive e dirige con Nicola Borghesi Uno Spettacolo Italiano prodotto da Emilia-Romagna Teatro.



Lorenzo Minozzi,si trasferisce negli Stati Uniti dove si diploma in Recording Arts presso la Los Angeles Recording School nel 2017. Nel 2018 viene assunto come Sound engineer presso lo Studio City Sound di Los Angeles, dove al fianco dell’ingegnere del suono Tom Weir, lavora come tecnico del suono per artisti di fama internazionale come Famous Dex, Bea Miller, Louis The Child, Birdman, Tim Pierce.Dal 2020 si stabilisce in Italia. Tra le sue collaborazioni più significative, si distinguono quelle come arrangiatore e produttore per gli album del cantante Il tre: Ali – Ultima notte certificato disco di platino e Invisibili certificato disco d’oro. Per il Festival di Sanremo 2024, produce e arrangia il medley di Il Tre con Fabrizio Moro. Scrive per la boy-band taiwanese All in 5 il brano Run With Me. Produce il brano Blinded per la boy-band cinese Kidult, premiato all’Asia Song Festival di Yeongju. Nel 2024 collabora alla produzione musicale delle cover per il programma televisivo Amici di Maria de Filippi. Compone le musiche per gli spettacoli teatrali: Sharada (2021) di e con Filippo Timi. A.l.d.e. (2023) di e con Giovanni Onorato. (Premio: Direction Under 30)

Calcinacci (2022), Lena (2022), ‘Spinte’ (2024) e Stiamo Lavorando Per Voi (2024) di e con Claudio Larena. Nell’ambito dell’arte contemporanea cura le musiche per: Marica (2022) di Anouk Chambaz (Premio Combat 2022) Personale di Marcello del Prato alla Soho House di Roma (2023).

CONCERTINO PER SCONFITTI DALLA VITA

(l’astro nascente del teatro italiano dedica un concerto/ spettacolo agli ultimi)

sabato 31 maggio 2025 ore 21,00

Monk, via G. Mirri 35, Roma

06 6485 0987



Biglietto di ingresso €. 15,00 (Prevendita DICE)