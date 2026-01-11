Gennaio è uno dei mesi migliori per conoscere il lato invernale del Lazio e delle regioni limitrofe: nonostante a Roma non cada neve persistente perlopiù, in questi giorni si stanno verificando prime nevicate sulle alture attorno alla Capitale e nei rilievi appenninici.

Neve alle porte di Roma

Negli ultimi giorni fiocchi di neve sono scesi oltre gli 800–900 metri nelle zone dei Castelli Romani, tra cui Monte Cavo, Rocca Priora e Rocca di Papa.

Le nevicate sono state accompagnate da un brusco calo delle temperature e spettacoli candidi sulle vette e nei boschi: un’occasione perfetta per brevi escursioni in natura, passeggiate e foto suggestive senza allontanarsi troppo dalla città.

Consigli pratici per visitare queste zone:

Porta scarpe impermeabili e antiscivolo (terreno potrà essere bagnato o ghiacciato).

Controlla le condizioni della strada prima di partire (quota elevata può significare ghiaccio o rallentamenti).

Prepara abbigliamento caldo (guanti, berretto, giacca impermeabile).

Dove vedere e sciare sulla neve vicino a Roma

Se vuoi non solo vedere la neve ma anche giocarci, sciare o fare bob, ci sono alcune mete facilmente raggiungibili in giornata:

Monte Livata e Monti Simbruini

📍 Circa 1–1,5 ore da Roma, nella zona di Subiaco

Monte Livata è una delle stazioni sciistiche più vicine: gli impianti sono stati riaperti l’11 gennaio, con diverse piste pronte ad accogliere gli sciatori e le famiglie.