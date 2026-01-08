Freddo artico in arrivo su Roma, riusciremo a vedere anche la neve in città? Cosa succederà questo weekend?

Con il nuovo anno arrivato da poco più di una settimana, l’inverno prova a farsi sentire anche sulla Capitale. Le previsioni meteo per il prossimo weekend parlano infatti dell’arrivo di nuove correnti aria fredda di origine settentrionale, capaci di riportare temperature più rigide e condizioni tipicamente invernali.

L’ipotesi di vedere la neve a Roma è assolutamente viva, anche se resta legata a dinamiche ancora in evoluzione e a una serie di fattori atmosferici che rendono lo scenario tutt’altro che scontato. Cosa succederà davvero?

Questo weekend vedremo la neve a Roma? Cosa dicono le previsioni meteo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, nel weekend un nuovo impulso di aria gelida interesserà buona parte del Centro Italia. Sul Lazio sono attesi venti sostenuti di Maestrale e un deciso calo delle temperature, con un clima più invernale rispetto ai giorni scorsi. Le precipitazioni, seppur irregolari, potrebbero accompagnare questa fase fredda: la quota neve è prevista in abbassamento e non si escludono rovesci più intensi.

In questo contesto, eventuali fiocchi neve su Roma potrebbero arrivare, ma rimarrebbero episodi brevi e localizzati, legati soprattutto ai momenti di maggiore instabilità atmosferica.

Lo scenario diventa più favorevole spostandosi fuori dal centro urbano. Le aree collinari e interne del Lazio, in particolare i Castelli Romani, hanno maggiori probabilità di vedere nevicate più stabili durature. Qui l’altitudine e le temperature più basse giocano un ruolo decisivo, rendendo la neve quasi certa in caso di precipitazioni.

Su Roma, invece, l’effetto della “isola di calore” urbana e la variabilità dei rovesci rendono più difficile un accumulo al suolo. Anche perché già da domenica è atteso un graduale miglioramento, con cieli più aperti ma minime ancora rigide, a conferma di un weekend dal sapore pienamente invernale, anche senza una vera “nevicata storica” in città.

