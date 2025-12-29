Vedremo la neve a Roma nel 2026? Secondo gli esperti, all’inizio nel nuovo anno farà freddo (ma per la neve serve altro).

Ogni inverno, l’idea che la neve possa tornare a ricoprire Roma affascina praticamente tutti, dai residenti ai turisti, tanto che con l’inizio del nuovo anno in tanti si chiedono se nel 2026 potremo tornare a vedere lo spettacolo della Capitale innevata. I modelli atmosferici indicano che farà piuttosto freddo, ma capire se questo possa davvero tradursi in una nevicata è tutta un’altra storia. Cosa succederà? Nevicherà davvero a Roma?

LEGGI ANCHE:– Franco Battiato, oltre il tempo e la musica

2026, vedremo la neve a Roma?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo gli esperti, l’inizio del 2026 sarà caratterizzato da un’ondata di aria gelida proveniente da est, con temperature notturne capaci di avvicinarsi allo zero anche in città.

Tuttavia, il freddo da solo non basta. Per vedere la neve a Roma servono condizioni molto specifiche: precipitazioni attive e una configurazione atmosferica favorevole, elementi che al momento sembrano mancare. L’alta pressione prevista su gran parte del Paese tende infatti a garantire cieli sereni o poco nuvolosi, riducendo drasticamente le possibilità dei candidi fiocchi.

Leggi anche: — Neve a Roma, la nevicata storica nella Capitale

Il problema è che Roma è una città “difficile” per la neve. La posizione geografica della Capitale gioca un ruolo decisivo. Gli Appennini alle spalle e l’influenza mitigatrice del Mar Tirreno rendono complicato l’arrivo di perturbazioni nevose efficaci.

Anche quando il gelo raggiunge il Centro Italia, spesso manca l’umidità necessaria a trasformare il freddo in neve. Alcuni scenari ipotizzano possibili instabilità nei primi giorni del 2026, ma si tratta di evoluzioni da monitorare con cautela. La storia recente insegna che eventi come quelli del 2012 o del 2018 restano eccezioni. Per ora, dunque, il 2026 potrebbe regalare a Roma un inverno rigido, ma più secco che imbiancato.

Photo Credits: Shutterstock