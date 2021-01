Neve a Roma nei prossimi giorni? Tutto quello che devi sapere sulla neve nella Capitale

Nei prossimi giorni, a Roma potremmo rivedere la neve: si tratta di una possibilità concreta. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

La neve a Roma è un evento che in tanti aspettano con ansia ogni inverno. Si tratta di qualcosa di eccezionale, un evento dal sapore romantico e un po’ retro… ma vedere la capitale colorata di bianco è sicuramente uno spettacolo irripetibile. Ma davvero nei prossimi giorni vedremo nevicare? Scopriamolo insieme!

LEGGI ANCHE: — Roma sotto la neve: ecco le foto di un’isolita nevicata a Roma

Neve a Roma 2021: quando potremo vedere la Capitale imbiancata

Partiamo dal principio. Con l’ondata di freddo pronta ad abbattersi su tutta Italia, la situazione di questa settimana di metà gennaio appare piuttosto insidiosa. Roma e tutto il Lazio sono avvolti dal gelo, tanto è vero che i meteorologi non escludono che possa vedersi addirittura la neve.

A partire dallo scorso 12 gennaio, infatti, le minime hanno raggiunto 0 gradi e nel weekend rischiano di scendere addirittura a -5. Per questo, tra il 19 e il 23 gennaio ci sono buone chance di vedere la Capitale innevata, anche soltanto di un leggero velo…

Le pagine da seguire per rimanere aggiornati sul Meteo a Roma

Il Meteo a Roma viene seguito attentamente da esperti di tutta Italia, ma per chi volesse avere delle informazioni precise ed in tempo reale, la pagina Facebook “Per Tutti quelli che vogliono la neve a Roma” sta seguendo la situazione in tempo reale, condividendo continuamente aggiornamenti su questa romantica possibilità.

Con un accordo di collaborazione con Meteo Lazio, non c’è nulla da temere ma solo da scoprire: freddo, temperature in calo e possibilità di nevicate vengono monitorate costantemente, in modo da aggiornarci tempestivamente su ogni novità. I fenomeni nevosi, infatti, possono essere previsti con buona probabilità non meno di 24-48 ore dal loro inizio.

Le nevicate storiche a Roma

Per quanto vedere la neve a Roma possa essere piuttosto raro, nella memoria collettiva della Capitale sono rimasti alcuni momenti storici…

Nel 1939, ad esempio, caddero su Roma circa 30 centimetri di neve, una delle nevicate più importanti della storia della città. Fu un episodio particolarmente straordinario… anche se in molti parlano spesso della straordinaria nevicata del 1956, ricordato da tutti gli italiani come uno più degli inverni più freddi e nevosi.

Ai primi di gennaio, nel 1985, un’altra nevicata degna di nota si abbattè sulla Capitale (per ripetersi nel febbraio 1986, quando però si sciolse rapidamente). Le ultime nevicate abbondanti, però, le abbiamo viste nel 2010, nel 2012 e nel 2018: occasioni nelle quali Roma si è sempre svegliata sotto la neve…

Roma: la più grande nevicata di sempre

Quella che però possiamo considerare la più grande nevicata di Roma di sempre è quella del 9 febbraio 1965. La Città Eterna fu coperta da una coltre di 30-40 centimetri di neve, in quella che è stata probabilmente la nevicata su Roma più grande di sempre, almeno dal 1700 in avanti.

Le temperature bassissime, l’irruzione di aria fredda e il solito anticiclone fecero in modo che la capitale si coprisse di bianco, scendendo ben sotto lo zero, fino a -4 °C.

Neve a Roma: il web si divide

La neve a Roma, sebbene affascinante, non gode però di una popolarità totale. Sono in tanti infatti a far sentire la propria voce sui social, facendo capire di non essere proprio ben disposti nei confronti di questa possibilità.

“Comunque sarà anche una unpopular opinion – scrive un utente su Twitter – ma io la neve a Roma non la voglio. Già il disagio è tanto, non c’è bisogno di aggiungerne altro”.

E un altro gli fa eco: “A Roma ….manca solo la neve poi stiamo a posto”. E ancora: “Se stessimo in una città organizzata mi ci rotolo sulla neve ma siccome stiamo a Roma, non voglio fa la ritirata di Russia per andare a lavorare”. Oppure: “Roma va in tilt per una sottiletta di neve”.

E c’è chi teme che in caso di nevicata, partirà l’assalto ai supermercati: “Come quella volta che a Roma c’era la neve e non si trovava la polenta da nessuna parte”.

Foto: Kikapress