Per quanto vedere la neve a Roma possa essere piuttosto raro, nella memoria collettiva della Capitale sono rimasti alcuni momenti storici…

In questi giorni tanti romani stanno fremendo per vedere fioccare sulla Capitale.

Per quanto vedere la neve a Roma possa essere piuttosto raro, nella memoria collettiva della Capitale sono rimasti alcuni momenti storici.



Leggi anche: — Quando può nevicare a Roma? La combinazione meteorologica che trasforma la Capitale in bianco

Nel 1939, ad esempio, caddero su Roma circa 30 centimetri di neve, una delle nevicate più importanti della storia della città. Fu un episodio particolarmente straordinario… anche se in molti parlano spesso della straordinaria nevicata del 1956, ricordato da tutti gli italiani come uno più degli inverni più freddi e nevosi.

Il 6 gennaio, nel 1985, un’altra nevicata degna di nota si abbattè sulla Capitale (per ripetersi nel febbraio 1986, quando però si sciolse rapidamente). Le ultime nevicate abbondanti, però, le abbiamo viste nel 2010, nel 2012 e nel 2018: occasioni nelle quali Roma si è sempre svegliata sotto la neve…

Le pagine da seguire per rimanere aggiornati sul Meteo a Roma

Il Meteo a Roma viene seguito attentamente da esperti di tutta Italia, ma per chi volesse avere delle informazioni precise ed in tempo reale, la pagina Facebook “Per Tutti quelli che vogliono la neve a Roma” sta seguendo la situazione in tempo reale, condividendo continuamente aggiornamenti su questa romantica possibilità.

Non c’è nulla da temere ma solo da scoprire: freddo, temperature in calo e possibilità di nevicate vengono monitorate costantemente, in modo da aggiornarci tempestivamente su ogni novità. I fenomeni nevosi, infatti, possono essere previsti con buona probabilità non meno di 24-48 ore dal loro inizio.