C’è un borgo della Sabina che non tutti conoscono. È a due passi da Roma ed è davvero affascinante. Scopri la magia di Nerola.

Se non ne puoi più del caldo di Roma, se ami i piccoli centri ricchi di fascino e le mete fuori porta, allora devi inserire Nerola tra le prossime località da scoprire. Questo gioiello della Sabina, facilmente raggiungibile dalla Capitale, offre l’atmosfera autentica dei borghi del Lazio senza obbligarci a organizzare un lungo viaggio. Una destinazione perfetta per trascorrere qualche ora lontano dal traffico, passeggiando tra scorci suggestivi e ritrovando il ritmo lento dei paesi storici.

Da qui, messere, si domina la Valle: scopri Nerola, il gioiello della Sabina

Arroccata sulle colline sabine e distante meno di un’ora da Roma, Nerola sembra uscita da un racconto medievale. Il suo simbolo è il maestoso Castello Orsini, una fortezza che domina il centro abitato e regala una vista spettacolare sulla valle del Tevere.

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Passeggiando nel borgo si possono incontrare vicoli di pietra, abitazioni in sasso e angoli panoramici in grado di trasportare il visitatore in un’altra epoca. La tranquillità delle sue stradine e il profilo imponente del castello la rendono una meta ideale per una gita rilassante, lontana dalla confusione della città ma abbastanza vicina da essere raggiunta anche in giornata.

E non è finita qui. Nerola conquista i suoi visitatori anche attraverso i sapori del territorio. Gli uliveti secolari che circondano il paese producono uno degli oli extravergine più apprezzati della Sabina. Fermarsi in una trattoria locale permette quindi di assaggiare piatti semplici e genuini, valorizzati da quello che viene spesso definito l’“oro verde” della zona.

Chi preferisce le attività all’aria aperta può invece esplorare i sentieri nei dintorni, immersi tra colline, vegetazione e paesaggi incontaminati. Storia, cucina e natura si incontrano qui in un borgo perfetto per chi desidera staccare dal caos della Capitale e concedersi una giornata dal sapore autentico.

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