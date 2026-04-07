Nemi è stata tra le cittadine protagoniste del Borgo dei Borghi 2026, dove ha rappresentato il Lazio in una delle competizioni televisive più amate. Anche se non ha conquistato il primo posto, il piccolo borgo dei Castelli Romani si è ritagliato uno spazio importante nel racconto dell’Italia più autentica.

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Il Borgo dei Borghi 2026: ha vinto Cingoli nelle Marche, buon piazzamento per Nemi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A conquistare il Borgo dei Borghi 2026 è stato Cingoli, il “balcone delle Marche”, premiato per il suo grande coacervo di storia, paesaggio e cultura. Nemi, che concorreva per il Lazio, si è classificata all’ottavo posto nella graduatoria finale , ma esce dalla competizione con una consapevolezza importante: essere tra i borghi più amati d’Italia. E, per chi cerca una meta autentica a due passi da Roma, resta una scelta che vale sempre il viaggio.

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Non ha vinto, è vero. Ma è una cittadina che ha saputo comunque lasciare il segno. Il borgo laziale è arrivato fino alla finalissima della tredicesima edizione del Borgo dei Borghi, dimostrando quanto sia apprezzato a livello nazionale. La sua partecipazione ha acceso i riflettori su un territorio ricco di fascino, in grado di conquistare spettatori e votanti grazie alla sua identità forte e riconoscibile.

Partecipare al Borgo dei Borghi ha un significato molto più ampio rispetto alla vittoria: è un’occasione di visibilità enorme. Nemi ha infatti potuto raccontarsi a milioni di italiani attraverso la trasmissione di Rai 3, mostrando le sue bellezze, le tradizioni e il patrimonio enogastronomico. Un risultato che, anche senza trofeo, si traduce in turismo, curiosità e nuove opportunità per il territorio.

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