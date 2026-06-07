Nel cuore elegante e un po’ surreale del Quartiere Coppedè, Roma accoglie una nuova apertura destinata a diventare meta per food lover e curiosi del gusto. In via Po nasce infatti Drogheria Ferrara Spezie & Dispensa, un progetto che riporta in città il fascino delle botteghe di una volta, ma con un’idea completamente contemporanea: qui si compra tutto a peso, si annusa, si sceglie e si sperimenta.

Un format che è molto più di un negozio: una vera e propria “dispensa esperienziale” dove spezie rare, pepi particolari, legumi selezionati e prodotti d’eccellenza diventano protagonisti di un viaggio sensoriale.

La nuova idea di drogheria: meno sprechi, più scoperta

La filosofia di Drogheria Ferrara Spezie & Dispensa è semplice ma rivoluzionaria: acquistare solo ciò che serve, nella quantità desiderata, anche pochi grammi alla volta.

Una scelta che punta a:

ridurre gli sprechi

valorizzare la qualità del prodotto

incentivare la scoperta di nuovi sapori

Con oltre 50 spezie già disponibili, 26 varietà di pepe e un assortimento in continua crescita, la bottega diventa un piccolo universo gastronomico dove si passa dal pepe Timut al limone nero, fino a miscele e spezie rare difficili da trovare altrove.

Lo “sniffatoio”: quando il profumo decide la spesa

Tra gli elementi più curiosi del negozio c’è lo sniffatoio, un sistema di ampolle che permette ai clienti di annusare spezie e pepi prima dell’acquisto. Un dettaglio che trasforma la scelta in un gesto quasi rituale, guidato dall’olfatto prima ancora che dalla vista.

Non solo spezie: una dispensa completa

Accanto alle spezie, la drogheria propone:

legumi mediterranei

pasta di Gragnano

prodotti biologici da Lazio, Umbria e Abruzzo

mieli, marmellate e biscotti artigianali

vini selezionati

tisane e ingredienti internazionali

Il tutto organizzato come una “dispensa ragionata”, pensata per essere utile ogni giorno ma anche sorprendente.

Un’esperienza che ricorda le botteghe di una volta (ma guarda al futuro)

Il locale, piccolo e curato nei dettagli, richiama le drogherie storiche: legno, vetro, bilance vintage e scaffali ordinati convivono con un’estetica pulita e contemporanea. Ogni elemento è pensato per rallentare il tempo e invitare alla scoperta.

E il progetto non si ferma qui: nei piani futuri ci sono una seconda apertura, lo sviluppo dell’e-commerce e un canale dedicato ai professionisti del food.

Roma riscopre il gusto della curiosità

In un’epoca di supermercati e acquisti veloci, la nuova drogheria del Coppedè punta tutto su un ritorno alla lentezza e alla qualità. Un piccolo spazio che profuma di spezie, ma anche di idee nuove.

E forse è proprio questo il segreto: far tornare la spesa un’esperienza da vivere, non solo da fare.