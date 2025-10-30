Se non sapete dove comprare o affittare un un costume ecco la guida che vi condurrà attraverso il migliori fornitori di Roma

Dove comprare le maschere più terrificanti per Halloween? Ecco 4 posti che soddisferanno le vostre richieste

Una domanda inizia ad echeggiare nella mente di tutti: cosa mi metterò ad Halloween? Che si voglia o meno le occasioni per mascherarsi si presenteranno a chiunque.

Se non sapete dove comprare o affittare un un costume ecco la guida che vi condurrà attraverso il migliori fornitori di Roma, lasciando l’imbarazzo della scelta sia ai più che ai meno eccentrici.

Negozio situato in zona Trastevere, è conosciuto come uno dei più grandi store della Capitale, presente sul mercato da oltre 25 anni. Questo offre infatti costumi, parrucche, accessori e maschere per tutte le occasioni. Il negozio dunque, adatto per uomini, donne e bambini, fornisce qualsiasi tipo di travestimento per la festa più spaventosa dell’anno. Attraverso il loro sito si ha inoltre la possibilità di acquistare online.

Via Eugenio Barsanti 5, Roma

Tel: 06 4554 8602

Negozio che fornisce costumi di ogni genere, per ogni festività o evento, per agenzie di spettacolo, per produzioni televisive e cinematografiche e per privati. Da Estro Costumi, che si trova in via Emilio Morosini, i travestimenti si possono sia acquistare che semplicemente noleggiare. La scelta è certamente vastissima il che rende lo store degno della sua fama

Via Emilio Morosini, 10

00153 – Roma – Italia

Tel: +39.340.8380125

Negozio che possiede due sedi a Roma, dispone di articoli come costumi, maschere, parrucche, accessori , trucchi e cappelli, fino ai giochi pirotecnici. Certamente adatto a tutte le età e a tutti gli eventi ma, nonostante la vastità degli articoli, i travestimenti per Halloween non sono trascurati: un sezione è dedicata interamente alla festa del 31 ottobre. Il loro sito è inoltre tra i numeri uno della vendita online.

V.le delle Medaglie d’Oro,354-356

Tel: 0635346469

Via Aristide Leonori,26-28 – Via Mario Musco,47-49-51

Tel. 065400295

Se si è invece amante dell’horror e si vuole osare di più questo negozio è l’ideale. Fondato nel 1989 da Dario Argento e Luigi Cozzi oltre a essere un museo mette in vendita maschere e costumi terrificanti perfetti per Halloween, con richiami ai grandi classici de cinema. Vale la pena visitare lo store anche se non si è alla ricerca di un travestimento.

Via Dei Gracchi 260, 00192 Roma, Italia

Tel.+39 06 321 1395

Ora non vi resta che scegliere il vostro costume preferito da sfoggiare la notte del 31 ottobre!