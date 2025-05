Stasera 27 maggio, dalle ore 20, il maestoso veliero della Marina Militare sfilerà davanti al litorale romano prima di attraccare a Civitavecchia per sei giorni di eventi, cultura e celebrazioni del Made in Italy

Stasera, 27 maggio 2025, occhi puntati sul mare di Ostia: a partire dalle ore 20 circa, i cittadini e i visitatori del litorale romano potranno assistere a uno spettacolo unico, il passaggio ravvicinato della Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, considerato da molti “la nave più bella del mondo”. L’elegante sagoma a tre alberi solcherà le acque antistanti Ostia nel suo percorso verso Civitavecchia, dove approderà domani mattina al Molo del Bicchiere – Banchina Guglielmotti, per la 16ª tappa del suo Tour Mediterraneo.

Dopo tre anni, il Vespucci torna a Civitavecchia portando con sé il Villaggio “IN Italia”, un’esperienza immersiva che celebra la cultura, la diplomazia, la scienza e l’industria italiana. In programma sei giorni di eventi, incontri istituzionali e attività aperte al pubblico, dal 28 maggio al 3 giugno. Tra gli ospiti attesi, numerosi rappresentanti del Governo italiano, personalità internazionali come il Segretario di Stato per l’Agricoltura degli Stati Uniti Brooke L. Rollins, e le massime autorità della Marina Militare.

A Civitavecchia, il pubblico potrà visitare la nave (su prenotazione), partecipare a talk e conferenze sul Made in Italy, l’inclusione, la diplomazia navale e la sostenibilità, e approfittare delle offerte culturali come l’accesso agevolato al Museo Archeologico Nazionale. Tra gli appuntamenti più attesi, la favola per bambini “Aurora e la nave incantata” con Veronica Maya, e il talk “Il Vespucci incontra Osho” con Federico Palmaroli, autore della celebre pagina satirica.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Difesa con il contributo di 12 Ministeri e numerosi partner pubblici e privati, rappresenta una celebrazione dell’eccellenza italiana nel mondo, resa ancora più suggestiva dall’iconica presenza della Nave Vespucci, simbolo galleggiante di tradizione, formazione e orgoglio nazionale.

Chi si troverà questa sera a Ostia potrà quindi ammirare un momento storico: un saluto dal mare che preannuncia giorni di festa, cultura e orgoglio italiano.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

L’accesso a bordo di Nave Amerigo Vespucci è gratuito previa prenotazione nominale, esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’Amerigo Vespucci, clicca qui e segui le modalità di prenotazione.