Natale arriva in anticipo a Tor Pignattara: il 14 dicembre musica, passeggiate, pranzo e una tombolata-show per una festa gratuita e comunitaria.

A Tor Pignattara il Natale arriva con qualche giorno di anticipo e con un’atmosfera decisamente speciale. Domenica 14 dicembre il quartiere si prepara a una giornata di festa tra musica, passeggiate artistiche, pranzo in compagnia e una tombolata-show che promette risate, brindisi e spirito comunitario. Si tratta di un appuntamento gratuito, aperto a tutti e a tutte, pensato per trasformare una domenica qualunque in un momento da ricordare.

Natale a Tor Pignattara: una festa diffusa nel quartiere tra musica, storie e convivialità

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La giornata prende il via il 14 dicembre alle 10:30 con Street Stories, una passeggiata performativa che accompagna i partecipanti da Largo dei Savorgnan fino a Largo Raffaele Pettazzoni, tra poesia, musica e racconti del quartiere curati da Giulia Anania e Tiziano Panici. Un modo giocoso e narrativo per scoprire vicoli, storie e personaggi che fanno parte dell’identità di Tor Pignattara.

Alle 12:30 spazio alla musica con il Concerto di Natale del coro Vocal Oddity diretto da Raffaella Monza: arrangiamenti pop, energia corale e vibrazioni natalizie per creare un momento collettivo di ascolto e partecipazione. Poi, alle 13:00, tutti a tavola per il grande Pranzo di Natale: un’occasione per incontrarsi, conoscersi e vivere la dimensione più autentica del quartiere.

Dopo il pranzo, arriva il momento più atteso: la Tombolata performativa, guidata da Matteo Cirillo ed Emiliano Morana. Non una semplice tombola, ma uno spettacolo popolare fatto di improvvisazioni, risate, ironia e coinvolgimento del pubblico. Il tutto nella cornice del Roma Borgata Festival, progetto che porta arte e teatro nelle periferie romane e che in questo 2025 ha coinvolto quasi 6.000 partecipanti.

L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è fortemente consigliata: Tor Pignattara è pronta a brillare.

Photo Credits: Giacomo de Angelis via Ufficio Stampa HF4