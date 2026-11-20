Roma si prepara al Natale 2026 tra mercatini, presepi e luminarie. Ecco tutte le date da segnare per non perdere gli eventi più attesi.

A Roma, il Natale 2026 promette di trasformare la Capitale in un grande villaggio incantato. Tra mercatini, presepi, luminarie e atmosfere da fiaba, piazze, parchi e luoghi simbolo si preparano a vestirsi a festa. Il calendario è già ricco di appuntamenti per famiglie, bambini e visitatori, con occasioni da vivere anche dopo Capodanno. Ma quando cominceranno gli eventi? E quali sono le date da segnare per non perdere gli eventi più attesi?

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Ad aprire il calendario è il Christmas Garden all’Orto Botanico, in programma dal 19 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, con un percorso tra installazioni luminose e suggestioni sonore. Il 28 novembre tocca a Christmas World, a Villa Borghese, che resterà aperto fino al 10 gennaio con scenografie e attrazioni natalizie.

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Dal 1° dicembre al 6 gennaio torna anche la classica festa in Piazza Navona, tra bancarelle e tradizioni legate alla Befana. Nello stesso periodo è previsto anche il mercatino di Piazza Mazzini, a Prati. All’EUR, invece, le iniziative natalizie sono in programma da fine novembre ai primi di gennaio, tra decorazioni, mercatini e appuntamenti dedicati alle famiglie.

Presepi, villaggi natalizi e parchi divertimento: tutti gli appuntamenti

In Piazza San Pietro l’appuntamento con albero e presepe è a partire dal 7 dicembre. Dall’8 dicembre all’8 gennaio arriva anche 100 Presepi in Vaticano, la mostra che riunisce interpretazioni della Natività provenienti da diverse tradizioni.

Per chi è alla ricerca di spettacoli e attrazioni, Cinecittà World celebra il Natale già dal 7 novembre, con iniziative previste fino al 6 gennaio 2027. Al Luneur Park, invece, la partenza delle attività natalizie è prevista per il 6 dicembre, con conclusione il 6 gennaio.

Da non dimenticare, infine, lo storico Presepe dei Netturbini in via dei Cavalleggeri: una tappa particolare, visitabile su prenotazione, da inserire nell’itinerario delle feste.