Nel Lazio, a due ore da Roma, un borgo si trasforma a Natale in un villaggio di luci fiabesche tra dinosauri, draghi, giochi d’acqua e magia.

Quando un caleidoscopio di luci natalizie incontra il fascino del mare d’inverno, nasce un luogo capace di incantare adulti e bambini allo stesso modo. A poco più di due ore da Roma, c’è un borgo costiero del Lazio che nel periodo di Natale si trasforma in un villaggio luminoso che sembra uscito da una favola, nel quale le installazioni artistiche si intrecciano con la storia e la natura. Tra creature preistoriche, scenari fantastici e giochi d’acqua, ogni strada e ogni piazza raccontano un capitolo diverso della magia delle feste.

Il borgo più illuminato del Lazio a Natale 2026

Il borgo più illuminato del Lazio per Natale 2026 è Gaeta, che ospita la decima edizione di “Favole di Luce”, un viaggio gratuito tra 27 scenografie luminose che resteranno accese fino all’11 gennaio 2026.

Le opere animano piazze e vicoli con un immaginario unico: la Balena Scintillante troneggia a Villa delle Sirene, il Vulcano Splendente illumina Piazza V. Capodanno e i Misteri dell’Antico Egitto affiorano in Piazza Vetrai.

Non mancano attrazioni pensate per i più piccoli, come il Giardino dei Panda o l’area dedicata ai dinosauri e ai mondi preistorici lungo Viale Battaglione degli Alpini. L’evento mira a valorizzare il patrimonio storico e artistico della città, creando un’atmosfera capace di attirare visitatori da tutta la regione.

Le installazioni si accendono ogni giorno tra le 17:00 e le 17:30 e restano visibili fino a tarda notte. Il cuore dello show è la Fontana di San Francesco, in Piazza della Libertà: qui, solo nei giorni festivi e nel weekend, uno spettacolo d’acqua, luci e musica prende vita alle 18:30.

A completare il percorso ci sono i Trenini delle Luci, una pista di pattinaggio, una ruota panoramica, un presepe di ghiaccio e numerosi eventi culturali che arricchiscono la visita.

Photo Credits: Shutterstock