Natale Eur 2026 trasforma il quartiere romano in un grande villaggio natalizio: luminarie spettacolari, mercatini, pista di pattinaggio ed eventi per famiglie per vivere le feste all’Eur.

Natale Eur 2026: il quartiere si accende di luci e magia

Natale Eur 2026 trasformerà ancora una volta il quartiere dell’Eur in un grande villaggio delle feste, con luminarie scenografiche, installazioni a tema e un ricco programma di iniziative per tutte le età. Tra viali alberati, architetture razionaliste e il fascino del laghetto, la zona a sud di Roma diventerà uno dei poli principali del Natale in città.

Veduta notturna delle luminarie di Natale Eur 2026 al laghetto dell'Eur a Roma

Mercatini, pista di pattinaggio ed eventi per famiglie

Nel calendario di Natale Eur 2026 non mancheranno mercatini natalizi con artigianato, prodotti tipici e idee regalo, una pista di pattinaggio su ghiaccio affacciata sul laghetto e un fitto programma di spettacoli, concerti e animazione per bambini. Il quartiere diventerà così una meta ideale per trascorrere pomeriggi e serate tra casette di legno, profumo di dolci e appuntamenti dedicati alle famiglie.

Come arrivare all’Eur e informazioni utili

Raggiungere l’Eur per vivere l’atmosfera di Natale Eur 2026 sarà semplice grazie ai collegamenti con la metropolitana e le principali linee di bus. Le aree degli eventi saranno distribuite tra il laghetto, le piazze e i viali del quartiere, con percorsi pedonali dedicati, punti ristoro e spazi coperti per rendere piacevole la visita anche nelle giornate più fredde.

Foto: Ufficio Stampa