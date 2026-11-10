Natale Eur 2026 trasforma il quartiere romano in un grande villaggio natalizio: luminarie spettacolari, mercatini, pista di pattinaggio ed eventi per famiglie per vivere le feste all’Eur.

Natale Eur 2026: il quartiere si accende di luci e magia

Natale Eur 2026 trasformerà ancora una volta il quartiere dell’Eur in un grande villaggio delle feste, con luminarie scenografiche, installazioni a tema e un ricco programma di iniziative per tutte le età. Tra viali alberati, architetture razionaliste e il fascino del laghetto, la zona a sud di Roma diventerà uno dei poli principali del Natale in città.

Mercatini, pista di pattinaggio ed eventi per famiglie

Nel calendario di Natale Eur 2026 non mancheranno mercatini natalizi con artigianato, prodotti tipici e idee regalo, una pista di pattinaggio su ghiaccio affacciata sul laghetto e un fitto programma di spettacoli, concerti e animazione per bambini. Il quartiere diventerà così una meta ideale per trascorrere pomeriggi e serate tra casette di legno, profumo di dolci e appuntamenti dedicati alle famiglie.

Come arrivare all’Eur e informazioni utili

Raggiungere l’Eur per vivere l’atmosfera di Natale Eur 2026 sarà semplice grazie ai collegamenti con la metropolitana e le principali linee di bus. Le aree degli eventi saranno distribuite tra il laghetto, le piazze e i viali del quartiere, con percorsi pedonali dedicati, punti ristoro e spazi coperti per rendere piacevole la visita anche nelle giornate più fredde.

Foto: Ufficio Stampa