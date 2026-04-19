Dal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta Roma.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Per il 2779° anniversario della fondazione, la città si anima con concerti, visite guidate, itinerari urbani e appuntamenti tra i luoghi più iconici e i quartieri meno centrali, coinvolgendo cittadini e visitatori in un grande racconto collettivo.

Cuore delle celebrazioni sarà la giornata del 21 aprile, quando la musica invaderà il centro storico con i concerti delle bande delle Forze Armate. Dalle 17.30, piazze simbolo come Piazza del Campidoglio, la Scalinata di Trinità dei Monti, Piazza San Silvestro e Piazza di Pietra ospiteranno esibizioni diffuse, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Sempre il 21 aprile, spazio anche alla scoperta delle istituzioni cittadine con l’apertura straordinaria di Palazzo Senatorio, sede storica del Comune. I visitatori potranno accedere gratuitamente all’Aula Giulio Cesare attraverso visite guidate su prenotazione, per conoscere da vicino uno dei luoghi più rappresentativi della vita pubblica romana.

Il programma culturale prende il via già il 19 aprile al Museo di Casal de’ Pazzi con la presentazione di un nuovo fumetto dedicato alla preistoria dell’area romana.

Il 21 aprile, invece, la città si trasforma in un itinerario diffuso tra passato e contemporaneità: dal Quadraro, con un percorso tra le opere di street art del progetto M.U.Ro, ai Mercati di Traiano, dove sarà possibile visitare la mostra dedicata a Constantin Brâncuși.

Non mancano appuntamenti nei musei cittadini: dal Museo Pietro Canonica alla Galleria d’Arte Moderna di Roma, fino al Museo di Roma in Trastevere, con visite tematiche che raccontano la città attraverso arte, fotografia e storia.

Gran finale il 22 aprile al Palazzo Braschi, sede del Museo di Roma, con un viaggio nella vita quotidiana tra Seicento e Ottocento, tra feste popolari, mestieri e scene di piazza.

Un’occasione unica per vivere Roma da prospettive diverse, tra memoria e contemporaneità, con un programma pensato per essere accessibile a tutti. Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 060608, mentre il calendario completo è disponibile sul sito ufficiale di Roma Capitale.

Info e prenotazioni allo 060608 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 19)

Programma disponibile su

www.culture.roma.it