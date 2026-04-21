Natale di Roma: la Città festeggia il suo 2779° anniversario il 21 aprile 2026 con concerti, rievocazioni e visite guidate gratuite.

Roma si prepara a vivere oggi il 2779° anniversario della sua fondazione con una giornata di festa aperta a tutti: per il Natale di Roma del 21 aprile 2026, le strade, le piazze e i musei dell’Urbe si animano di concerti, rievocazioni storiche e visite guidate senza biglietto, offrendo a residenti e turisti l’occasione di immergersi nella storia millenaria della capitale in chiave pop e totalmente gratuita.

Natale di Roma 2026 tra storia, musica, spettacolo e cultura a porte aperte: visite e mostre gratuite

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il weekend che precede il 21 aprile ha già dato il via a una serie di rievocazioni organizzate dal Gruppo Storico Romano: più di 1.300 rievocatori con il Corteo Storico, il Torneo dei Gladiatori e la rievocazione dell’Harpastum, antica forma di calcio, si alternano a concerti delle bande delle Forze Armate nelle piazze simboliche della città. La Banda della Polizia Locale apre la giornata in Piazza del Campidoglio, seguita da quelle dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei Carabinieri, creando una colonna sonora militare che attraversa il centro storico.

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Il programma culturale è altrettanto ricco. Palazzo Senatorio accoglie visite guidate gratuite all’Aula Giulio Cesare, mentre i musei civici aprono le loro collezioni senza prezzo d’ingresso per i residenti. Tra le tappe da non pertere: la mostra “Constantin Brâncuşi: le Origini dell’Infinito” ai Mercati di Traiano, il Museo Pietro Canonica, la Galleria d’Arte Moderna con la retrospettiva “GAM 100”, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco e il Museo di Roma in Trastevere.

Un itinerario urbano gratuito nel Quadraro scopre la street‑art del progetto M.U.Ro, e il parco tematico Roma World propone spettacoli, gladiatori e falconeria dal 18 al 21 aprile. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, garantendo a chiunque la possibilità di godersi la Capitale nel giorno della sua festa.

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