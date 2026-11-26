A Natale 2026 non scegliere i soliti regali, ma prova a donare un’emozione: le occasioni a Roma non mancano di certo.

Il Natale 2026 si avvicina e, come ogni anno, è tornato il momento di mettersi alla ricerca del regalo perfetto. E se l’idea che vi pervade è quella di regalare un’emozione, siete nel posto giusto. A Roma e dintorni, infatti, non mancano certo le occasioni per poter donare ai nostri amici e familiari un’esperienza da vivere, magari insieme. E per portare sotto l’albero un regalo di Natale davvero originale.

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Mamma ho perso l’aereo in concerto: un grande classico da riscoprire durante le feste

Partiamo da un classico delle feste. Quante volte abbiamo trascorso le feste davanti alla tv in compagnia delle disavventure del piccolo Kevin McCallister? Quest’anno sarà possibile rivivere le emozioni di uno dei film natalizi più amati di sempre in una veste completamente diversa.

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Il 29 dicembre 2026, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, arriva Mamma ho perso l’aereo in concerto, con due appuntamenti alle 16.00 e alle 20.30, in esclusiva nazionale. A rendere speciale la proiezione integrale del film saranno i 110 musicisti e coristi dell’Orchestra Italiana del Cinema, che eseguiranno dal vivo la celebre colonna sonora di John Williams.

Christmas World: un viaggio nel Natale di tutto il mondo

Per chi sogna di trascorrere le feste tra le strade di New York, Londra o Parigi, non sarà necessario prendere un aereo. Dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, a Villa Borghese torna Christmas Wolrd, il grande villaggio natalizio che racchiude in oltre 40mila metri quadrati le atmosfere di alcune delle città più affascinanti del pianeta.

Christmas Garden: una passeggiata incantata all’Orto Botanico

Chi è alla ricerca di un regalo dal sapore romantico può invece optare per Christmas Garden, l’esperienza che fino al 10 gennaio 2027, al calar della sera, trasformerà l’Orto Botanico di Roma in un giardino incantato grazie a installazioni artistiche, fasci laser, fontane danzanti e suggestivi accompagnamenti musicali.

Da Roma ad Arezzo in treno per i mercatini con l’Espresso Natale

E se sotto l’albero mettessimo un biglietto per un piccolo viaggio dal sapore natalizio? Anche quest’anno torna l’Espresso Natale, il treno speciale che collega Roma Termini ad Arezzo in occasione dei tradizionali mercatini natalizi della città toscana, in partenza tutte le domeniche di dicembre.

Natale a Cinecittà World: un regalo a misura di bambino

Per le famiglie con bambini, una bella idea regalo è rappresentata da una giornata a Cinecittà World, dove fino al 6 gennaio 2027 il Natale incontra il mondo del cinema in una New York anni Trenta vestita a festa, tra luminarie, ghirlande e giganteschi pacchi regalo.

Supermagic – Impossibile 2027: quest’anno puoi regalare la magia

Chi ha detto che la magia debba finire insieme alle feste? Tra i regali più originali da mettere sotto l’albero c’è un biglietto per SUPERMAGIC Impossibile 2027, la nuova edizione del più grande spettacolo di magia d’Europa, in programma dal 21 gennaio al 7 febbraio 2027 all’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Un’occasione per prolungare l’atmosfera delle feste e fissare già un appuntamento speciale anche una volta tornati alla routine quotidiana.

Giunto alla sua 23ª edizione, il festival internazionale ideato da Remo Pannain riunirà sullo stesso palcoscenico alcuni dei migliori illusionisti del mondo, insieme a prestigiatori, trasformisti e manipolatori, per uno spettacolo di magia dal vivo che dura oltre due ore.

Tra i protagonisti della nuova edizione figurano il campione spagnolo d’illusionismo Mag Marin, la pluripremiata britannica Josephine Lee, il vicecampione mondiale di magia Read Chang, i trasformisti da Guinness dei primati Sos & Victoria, il campione europeo Charlie Mag e l’italiano Raffaello Corti, con la sua irresistibile combinazione di magia e comicità.

Riconosciuto dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come Migliore spettacolo di magia, Supermagic ha conquistato il cuore di oltre 300mila spettatori nelle precedenti 22 edizioni. Si tratta infatti di un’esperienza trasversale, da regalare ai bambini, agli amici, ai genitori o alla propria dolce metà, per riscoprire insieme il piacere di meravigliarsi di fronte a qualcosa che sembra sfuggire a ogni spiegazione.

Per chi vuole assistere allo spettacolo, i biglietti di SUPERMAGIC Impossibile 2027 a Roma sono disponibili sul sito ufficiale.

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Perché, a volte, il regalo più bello che possiamo fare a qualcuno è la possibilità di tornare a credere nell’impossibile.

Photo Credits: Supermagic

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