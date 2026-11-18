A Cinecittà World il Natale 2026 cambia copione: Christmas Street in stile New York anni ’30, musical, show per bambini, Grinch dispettoso e grande festa di Capodanno fino all’alba.

Il Natale 2026 a Cinecittà World cambia copione

Il Natale 2026 a Cinecittà World esce dallo schermo e fino al 6 gennaio trasforma il parco in un grande set a tema, tra atmosfere alla Mamma, ho perso l’aereo, marachelle del Grinch e l’immancabile incontro con Babbo Natale. Il cuore delle feste è la Christmas Street, ispirata alla New York degli anni Trenta, con scenografie cinematografiche, attrazioni e spettacoli pensati per vivere la magia delle feste in famiglia.

Spettacoli, Casa di Babbo Natale e musical inediti

La giornata inizia con Welcome, it’s Christmas, lo show di benvenuto che accompagna i visitatori nell’atmosfera delle feste, e prosegue nella Casa di Babbo Natale, dove Santa Claus accoglie i bambini per ascoltare desideri e letterine, compilate e spedite dall’Ufficio Postale degli Elfi. Per chi sogna di entrare nel film cult Mamma, ho perso l’aereo, è allestito anche un set fotografico ispirato alla casa di Kevin. Tra le novità spicca il musical Il Posto delle Cose Perdute, viaggio emozionante del protagonista Varo alla riscoperta del vero senso del Natale.

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Scuola dei Piccoli Dispetti, Grinch e show nel Far West

Il programma natalizio punta anche sul divertimento più irriverente con la nuova Scuola dei Piccoli Dispetti, dove gli elfi birichini insegnano ai bambini l’arte della monelleria natalizia tra prove buffe e missioni strampalate, sempre sotto l’occhio vigile di un Grinch pronto a mettere tutti alla prova. Nel set del Far West va in scena Elf Express, spettacolo tra musica, danza e imprevisti che ricorda come dietro ogni letterina ci sia un desiderio e un cuore da ascoltare, mentre Un Natale alla Rovescia gioca a sovvertire tutte le regole delle feste.

Joyful Town, gran finale e Capodanno 2027

Per i più piccoli non manca Joyful Town, playground natalizio al coperto dove continuare a giocare al caldo fino allo show conclusivo L’Ultimo Ciak, che chiude la giornata sulle canzoni natalizie più amate. Il 31 dicembre Cinecittà World saluta il 2026 con una grande festa di Capodanno: attrazioni aperte fino a tarda notte, cene e cenoni, spettacoli musicali, dj set e fuochi d’artificio per accogliere il 2027 fino alle prime luci dell’alba.

Foto: Ufficio Stampa – CREDITI-FABRIZIO-CESTARI