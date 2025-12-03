A pochi km da Roma tre mete gratuite offrono luminarie spettacolari, scenografie fiabesche e atmosfere natalizie da sogno: ecco dove andare.

Quando arriva dicembre e Roma si illumina di mercatini e addobbi, molti romani scoprono che in questo 2025 basta uscire di pochi chilometri dalla Capitale per immergersi in atmosfere natalizie ancora più suggestive e totalmente gratuite, tra luminarie e spettacoli di Natale incredibili. Dai borghi dei Castelli Romani alla costa pontina, tre destinazioni da urlo propongono installazioni artistiche, scenografie fiabesche e spettacoli di luce capaci di trasformare interi centri storici in veri e propri parchi tematici del Natale. Ma quali sono le mete da non perdere per vivere la magia delle feste senza spendere un euro?

Santa Maria delle Mole: “Luci in Allegria”, luminarie 3D e Luna Park per Natale 2025

Santa Maria delle Mole inaugura il Natale 2025 con la quinta edizione di “Luci in Allegria”, partita il 22 novembre e in programma fino al 6 gennaio. L’evento, ideato da Andrea Paciotti con UCF Marino e patrocinato dal Comune, regala un percorso gratuito di luminarie tridimensionali ispirate al mondo delle fiabe e dei cartoni animati, con negozi e strade completamente addobbati.

Nemi: oltre 100 installazioni nel “Natale da Favola”

Il borgo di Nemi, affacciato sul lago, si trasforma in un teatro luminoso con “Nemi Natale da Favola”, un evento gratuito che comprende oltre 100 installazioni artistiche curate con il format “This Is Wonderland” e firmate da Lux Eventi.

Gaeta: “Favole di Luce”, il villaggio marino del Natale

A circa 2 ore da Roma, Gaeta torna a incantare con la decima edizione di “Favole di Luce”, un viaggio luminoso fino all’11 gennaio 2026. Il borgo costiero propone 27 installazioni a tema, con sculture spettacolari come la Balena Scintillante a Villa delle Sirene, il Vulcano Splendente e l’area dedicata ai dinosauri lungo Viale Battaglione degli Alpini.

Photo Credits: Shutterstock