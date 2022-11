Per Natale 2022 Viterbo si trasforma in un luogo incantato: rimarrai a bocca aperta

Natale è alle porte e Viterbo si tinge di un'atmosfera pazzesca e magica: è in arrivo il Christmas Village 2022

L’8 dicembre è sempre più vicino e milioni di italiani si preparano ad abbellire le proprie case con tutte le decorazioni: albero, presepe, luci. Anche le città e i piccoli borghi caratteristici si preparano ad accogliere tanti visitatori che a Natale non perdono occasione di vivere un’esperienza suggestiva e magica in giro per l’Italia. Viterbo, capoluogo del Lazio, anche quest’anno attende grandi e piccini con il Christmas Village.

Natale 2022, Viterbo si veste a festa con il Christmas Village: tutti i dettagli

Dal 26 novembre 2022 fino al 6 gennaio 2023 il centro storico di Viterbo ospiterà la nuova edizione di Christmas Village. Nelle vie e nelle piazze di uno dei borghi più suggestivi e grandi del Lazio, i visitatori saranno accolti da un mondo incantato abitato da renne, elfi, fate che attendono i doni da consegnare a Babbo Natale.

Non mancheranno la casa di Babbo Natale, la posta dei bambini, la fabbrica della Befana, la stalle della renna Rudolph, la dimora del Grinch, il lago ghiacciato con la pista di pattinaggio, il villaggio degli elfi che renderanno il cuore di Viterbo ancora più bello e magico.

Inoltre, quest’anno sarà esposto il set Lego che spazierà dai personaggi di Star Wars a quelli di Harry Potter in una cornice di luci Natalizie e brani caratteristici. Le attrazioni sono al chiuso, in vere dimore storiche, raggiungibili percorrendo le vie del centro storico. L’accesso al centro storico è sempre gratuito, mentre per gli altri eventi il prezzo varia dai 10 ai 30 euro a seconda del pacchetto scelto.

Christmas Village di Viterbo è un’esperienza davvero unica che ogni anno attira l’attenzione di tante persone, curiose di scoprire il piccolo ma grande villaggio natalizio della Tuscia.

FOTO: SHUTTERSTOCK