Natale 2022, in questo borgo del Lazio si respira la magica atmosfera del Natale

Visita fuori porta per Natale? Leonessa è uno dei borghi più gettonati del Lazio: le sue particolarità

Il Natale è una delle feste più belle dell’anno e dopo due anni in standby dove abbiamo dovuto trascorrere le feste lontano dai parenti e amici, per il 2022 si prevedono gite fuori porta e tante rimpatriate. C’è chi sta organizzando il menù e chi, invece, ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa lontano dalla routine. Una gita fuori porta durante il periodo natalizio non può mancare e Leonessa risulta uno dei borghi più gettonati del Lazio.

Leonessa

Leonessa, il borgo del Lazio dalle mille sfaccettature

Leonessa è uno dei borghi più belli del Lazio, molto visitato dai turisti che ogni periodo dell’anno non perdono occasione di farsi un giro tra le vie del paese, gustando qualche piatto tipico. Immerso nelle montagne, alle pendici del Terminillo, tra i boschi, ruscelli, e pendii verdeggianti, è un borgo medievale che è stato ristrutturato nel Cinquecento. Tradizione, storia ed eventi non mancano.

LEGGI ANCHE: —Rieti, il paese sommerso: ecco cosa si nasconde nei fondali del Lago del Salto >>

Palazzi nobiliari, chiese antiche e un’importante cattedrale. La Torre Angioina è il simbolo del paese, voluta da Carlo I d’Angiò che fondò il paese.

Leonessa è conosciuto anche per la beatificazione e la canonizzazione del frate cappuccino leonessano Eufranio Desideri, conosciuto come Giuseppe da Leonessa, a cui è dedicato anche un santuario.

Natale a Leonessa

In occasione del Natale, il paese si veste a festa. Saranno installate le nuove luminare lungo tutto il viale d’Ingresso, corso San Giuseppe e Piazza 7 aprile e tale decorazione esalterà ancora di più gli scorci e le opere architettoniche del borgo.

Inoltre, l’8 dicembre i cittadini accenderanno l’albero ed inizierà l’Incanto di Natale: apriranno i mercatini e avranno luoghi eventi, spettacoli dal vivo dedicati ad un ampio pubblico, dai grandi ai più piccoli. Che la festa più magica dell’anno abbia inizio.

FOTO: SHUTTERSTOCK